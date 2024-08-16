携手党建联学 共筑金融安全防线
2024年08月16日16:03 | 来源：中国网
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原标题：携手党建联学，共筑金融安全防线
近日，中金公司信息技术党总支第七党支部与奇安信公司第三党支部开展以“党的二十届三中全会精神学习暨网络安全交流分享”为主题的联建活动。
活动中，双方代表共同参观了奇安信公司安全展览展厅和党建文化墙，了解了奇安信在网络安全领域的创新成果和技术解决方案，并围绕奇安信公司党建工作中的亮点和特色开展交流，为今后支部建设汲取了新思路新经验。
参观结束后，双方结合网络安全进行了深入交流。中金公司信息技术党总支第七党支部强调，要在全面深化改革中推动公司高质量发展。奇安信公司以《认识金融风险 构建内生新安全》为主题，从实践案例入手，深入阐述了构建内生新安全体系对于保障金融稳定和发展的重要作用。此外，双方还结合行业正在开展的“2024年攻防演习”，就共同提升网络安全防护能力，确保金融数据安全稳定进行了深入探讨。
此次联建活动，拓宽了支部党建工作思路，实现了党建与业务的双融共促，支部在接下来的工作中将进一步探索和完善共建机制，深化联动交流，推动党建与业务工作协同发展，为实现高质量发展贡献力量。
(责编：董童、李源)
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