人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>企业党建

携手党建联学 共筑金融安全防线

2024年08月16日16:03 | 来源：中国网
小字号

原标题：携手党建联学，共筑金融安全防线

近日，中金公司信息技术党总支第七党支部与奇安信公司第三党支部开展以“党的二十届三中全会精神学习暨网络安全交流分享”为主题的联建活动。

活动中，双方代表共同参观了奇安信公司安全展览展厅和党建文化墙，了解了奇安信在网络安全领域的创新成果和技术解决方案，并围绕奇安信公司党建工作中的亮点和特色开展交流，为今后支部建设汲取了新思路新经验。

参观结束后，双方结合网络安全进行了深入交流。中金公司信息技术党总支第七党支部强调，要在全面深化改革中推动公司高质量发展。奇安信公司以《认识金融风险 构建内生新安全》为主题，从实践案例入手，深入阐述了构建内生新安全体系对于保障金融稳定和发展的重要作用。此外，双方还结合行业正在开展的“2024年攻防演习”，就共同提升网络安全防护能力，确保金融数据安全稳定进行了深入探讨。

此次联建活动，拓宽了支部党建工作思路，实现了党建与业务的双融共促，支部在接下来的工作中将进一步探索和完善共建机制，深化联动交流，推动党建与业务工作协同发展，为实现高质量发展贡献力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门联合发布《渔业行政违法行为名称规范》
　　人民网北京8月16日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，农业农村部、中国海警局联合发布《渔业行政违法行为名称规范》（以下简称《名称规范》）。 《名称规范》首次对现行27部涉渔法律法规规章进行全面梳理，归纳提炼出299种渔业行政违法行为名称，进一步推进渔业行政执法受理案件分类管理，规范渔业行政处罚案件办理，促进渔业行政执法活动标准化，提升渔业治理体系和治理能力现代化水平。…
海关总署发布公告：防止猴痘疫情传入我国
　　人民网北京8月16日电 （记者王震）据“海关发布”微信公号消息，世界卫生组织2024年8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。根据非洲疾病预防控制中心8月9日数据，今年以来，非洲有13个国家报告了17541例猴痘病例，死亡517例，其中仅刚果（金）就报告了16789例猴痘病例，死亡511例。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部