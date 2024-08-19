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北京加强重点景区周边交通综合治理

2024年08月19日09:11 | 来源：新华社
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新华社北京8月18日电（记者张骁）目前北京正值暑期旅游高峰，不少重点景区人流量大，周边交通容易拥堵、停车较为困难。记者18日了解到，北京市交通委、市文旅局、市园林绿化局、属地政府等单位综合施策，开展专项行动，努力为各地游客带来更安全、便捷、舒适的出游体验。

颐和园是国家5A级旅游景区，也是北京热门旅游景区，每到节假日尤其暑期，周边道路容易出现瞬时拥堵情况。记者了解到，地铁北宫门站作为公园重要交通换乘区域，由于此前缺少交通引导标识，人群容易滞留，加之非机动车停车场入口不足、标识设置不明显，大量自行车堆在人行道上。对此，属地街道对车站周边公共空间进行整体升级改造，在地铁出站口设置与行人分离的非机动车专门入口，并通过打造口袋公园、开通旅游公交专线，新增400余个机动车停车位等方式改善了交通秩序。

不仅如此，天坛公园周边交通环境也得到优化提升。经过治理，公园南门停车场被取缔，开辟出非机动车停车区和行人应急通道。在香山公园附近，旅游旺季采取单行交通管理，利用道路空间增加临时停车资源，规范区域停车秩序。

北京市交通委介绍，北京市还加大了热门景区周边的公共交通运力投入。在常规公交线路实现热门景点全覆盖基础上，推出串联知名高校和热门景点的通游线路20路，可一线游览清华大学、北京大学、颐和园、圆明园。此外，仿古铛铛车旅游观光1线服务升级，方便游客在游览故宫周边地区的同时品尝京味美食。轨道交通则根据客流变化及时调度车辆，在客流量大时加开临客，确保运力充足，同时对天安门东、动物园等大客流车站加强监控和疏导，保障游客安全顺畅出行。

(责编：王震、陈键)
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