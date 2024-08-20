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老国企里的年轻人

2024年08月20日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京8月19日电（记者孙越 邹明仲）“在这里工作，机会很多，同学中我是第一个参与国家重点研发计划项目的人。”在中车长春轨道客车股份有限公司国家轨道客车工程研究中心，已工作3年的新型能源专业设计师陈丽美向记者感叹。

硕士毕业于湖南大学的贵州女生陈丽美，2021年来到长春，成为中车长客的一名工程师。她发现这里不仅有专业对口的岗位，而且当地政府与企业能给予共9万元的安家补贴，以及价格优惠的人才公寓。

陈丽美告诉记者，很多年轻人在中车长客扎根，自己所在的氢能源动力系统研发团队，全员都是“90后”。在20余人的团队中，年纪最大的工程师生于1990年，最小的生于1999年。当年，同她一起入职的还有近200名年轻人。

“这里能给我职业荣誉感，我们从事设计、科研也没有什么后顾之忧。”团队成员向蔚然说。两年前，这位硕士毕业于中国海洋大学的湖南小伙被平台和岗位吸引，放弃了深圳、青岛等地的工作机会，坚持来中车长客工作。在他看来，年轻的设计研发人员在这里不仅生活压力小，还能接触最前沿的业界技术，从源头参与技术创新。

目前，陈丽美和向蔚然正在参与“氢能驱动时速250km级高速列车关键技术”这一国家重点研发计划项目，与团队成员一起进行氢能源动力系统的技术攻关。今年3月，这个年轻团队攻克了车辆架构设计、混合动力控制、能量管理策略等重重难关后，完成了全球首列时速160公里氢能源市域列车的满载运行试验，这标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破。

中车长客前身为始建于1954年的长春客车厂，是当时我国唯一专门制造铁路客车的企业。如今，在这家70岁的老国企里，年轻的“90后”正在带动技术升级、企业“焕新”。

“很多优秀青年愿意来这里开启职业生涯，今年公司有48.7%的新入职员工非吉林省户籍。”中车长客人力资源部门负责人介绍。

新时代新征程推动东北全面振兴，要提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑东北全面振兴。2023年，辽宁与吉林扭转了连续十余年的人口净流出局面，辽宁引进高校毕业生40.1万名，吉林实现毕业生留吉13.3万人；黑龙江高校毕业生留省、来省就业人数均创近5年最好水平。

东北是我国重要的工业基地，这里诞生了许多建厂早、技术实力强的国企。目前，一批东北老国企正努力转型升级，提升人才吸引力，以青年活水助力科技创新。

在黑龙江，哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司聚焦绿色低碳转型，组建“青年突击队”推进多项技术攻关，目前有3个青年队伍分别围绕氢能、光热发电、降低氮氧化物排放等领域发起研究。“我们的装备产品正从火电领域向新能源领域过渡。青年骨干正在铆足劲、往前冲！”哈电锅炉工程设计中心副总经理韩健说。

在辽宁，沈鼓集团股份有限公司布局高效、环保的新型压缩机产品，推动重点项目向年轻员工开放，同时加快产教融合，与职业院校合作进行机械、焊接、数控和模具技能人才培养。“很多青年工程师能在技术转型升级中挑大梁了。”沈鼓集团压缩机工程师刘鹏说。

记者采访了解到，一批青年工程师扎根东北，瞄准科技前沿，开展技术攻关，关于他们的故事还将继续上演。

(责编：王震、陈键)
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