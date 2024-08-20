新华社北京8月19日电（记者刘诗平）水利部副部长王宝恩19日表示，“七下八上”防汛关键期（7月16日至8月15日）已经结束，目前我国仍处于主汛期，防汛形势依然复杂严峻。

王宝恩当日在水利部举行的“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御工作情况新闻通气会上说，当前，全国仍处于主汛期，乌苏里江超保洪水正在演进，局部地区强降雨引发的次生灾害风险仍然存在，后期台风可能继续影响我国。

水利部统计显示，入汛以来，我国大江大河先后发生25次编号洪水，列1998年有资料统计以来第1位。7月以来，尤其是“七下八上”防汛关键期，暴雨洪水南北齐发、频发重发。降雨总量大、暴雨强度大，洪水量级大、编号洪水多、超警河流多，全国超警河流较常年同期偏多120%，30条河流发生了超历史实测记录洪水。

面对严峻复杂的防汛形势，水利部门强化监测预报预警，加强薄弱堤段、险工险段、病险水库防守，充分发挥工程体系综合减灾功能。7月以来，长江、黄河、淮河、珠江、松辽、太湖流域1182座次大中型水库投入调度运用，充分发挥水库拦洪削峰错峰作用，有效减轻了下游防洪压力。

王宝恩表示，当前，全国防汛形势依然复杂严峻。水利部门将落实落细各项防御措施，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

(责编：王震、陈键)

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