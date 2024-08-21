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十巫北高速汉江特大桥顺利合龙 为全线建成通车奠定基础

2024年08月21日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）8月19日,随着最后一块桥面板精准吊装到位,中交路建承建的湖北十巫北高速汉江特大桥合龙,为全线建成通车奠定坚实基础。

十巫北高速汉江特大桥顺利合龙。受访方供图

十巫北高速汉江特大桥顺利合龙。受访方供图

据了解，十巫北高速是湖北省“九纵五横三环”高速公路网中的“纵八”线关键组成部分,线路全长约34.8公里,设计时速80公里,为双向4车道。中交路建承建标段全长9.1公里,主要施工内容涵盖路基、桥梁、涵洞通道、隧道等工程。

据该项目负责人唐剑介绍，汉江特大桥全长694米,为主跨370米双塔双索面钢混组合梁斜拉桥,共设置14对平行钢丝斜拉索,其主梁采用双边工字钢梁加预制混凝土桥面板结构,钢梁总重达7500吨。

据介绍，该项目建成后,将进一步完善国家高速公路网布局,优化鄂豫陕边区高速路网结构,改善秦巴山片区交通条件,带动沿线特色资源的开发利用,对推动鄂西北及周边地区经济社会高质量发展具有重要意义。

(责编：王仁宏、高雷)
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