人民网记者 杜燕飞

“金融机构服务实体经济能力进一步提升”“城市房地产融资协调机制取得阶段性成效”“对中小金融机构的改革不搞‘一刀切’”“保护广大金融消费者合法权益是金融监管应有之义”“推动保险业发挥经济减震器和社会稳定器的作用”……

8月21日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，金融监管总局副局长肖远企、金融监管总局法规司司长王胜邦、金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛、金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌对公众关注的热点问题，进行了详细解答。

金融服务实体经济能力进一步提升

肖远企表示，金融机构服务实体经济能力进一步提升，特别是对重大战略、重点领域、薄弱环节的金融供给持续增加，更加精准高效。

具体来看，资金总量稳中有增。7月末，人民币贷款余额是251万亿元，较年初增加13.5万亿元；银行保险机构债券投资余额103万亿元，较年初增加4.9万亿元；保险资金运用余额31万亿元，较年初增长7.4%。

资金结构更加优化。7月末，制造业贷款同比增长11.4%，高技术产业贷款同比增长13.9%；普惠型小微企业贷款同比增长17.1%；养老产业贷款较年初增长16.1%；保险行业提供各类融资支持28.5万亿元。前7个月，保险业赔款和给付支出1.39万亿元，同比增长30.2%。

为进一步做好金融“五篇大文章”，肖远企表示，将督促金融机构要认真落实科技型企业全生命周期金融服务工作要求，引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技；丰富绿色金融产品供给，特别是要提升绿色金融服务的精准性和有效性；把《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》等文件进一步推动落实落地落细；保险机构在养老保险产品的设计方面，更加简单、更加便捷、更加稳健；进一步加强顶层设计和统筹规划，推动数字技术在金融领域的创新应用，增加数字赋能，提升金融机构管理水平。

与此同时，据廖媛媛介绍，城市房地产融资协调机制取得阶段性成效。目前，商业银行已审批“白名单”项目5392个，审批通过的融资金额近1.4万亿元。

“在城市协调机制推动下，符合规定的‘白名单’项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场发挥了积极作用。”廖媛媛说，对于需要通过“白名单”获得融资支持但尚未满足“白名单”条件标准的项目，城市协调机制督促银行提出有针对性意见建议，房地产企业采取措施尽快修复问题项目，城市政府加强协调，推动符合“白名单”条件标准的项目应纳尽纳。

数据显示，今年以来，银行机构对房地产行业的融资保持稳中有增态势。截至目前，房地产开发贷款余额较年初增长4000多亿元，经营性物业贷款余额同比增长19%。今年前7月，商业银行新发放个人住房贷款3.1万亿元，有效支持了居民刚性和改善性住房需求。

加大力度保护金融消费者合法权益

“银行保险业经营活动事关广大人民群众的切身利益，保护广大金融消费者合法权益、守护好老百姓‘钱袋子’是金融监管应有之义，也可以说是出发点和落脚点。”王胜邦说，只有保护好广大金融消费者合法权益，才能增强社会公众对金融体系信心，维护金融稳定。

今年6月，金融监管总局与人民银行、证监会建立了金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。同时，金融监管总局加强与公检法、网信、市场监管等部门协作配合，共同解决一些跨行业、跨领域的金融消保问题。

“要进一步强化对金融消费者全过程保护。”王胜邦说，推动金融领域诚信体系建设，建立失信约束机制，加大对严重失信主体的惩戒力度。完善金融消费领域有关乱象协同治理机制，强化治理举措，维护金融消费者合法权益，夯实金融业持续健康发展的基础。

谈及如何落实五大监管要求，王胜邦介绍，金融监管总局进一步健全风险监测预警体系，丰富风险监测预警指标，构建监管大数据平台，运用智能分析工具提升穿透识别能力，增强风险识别的前瞻性，提高监管的精准性；健全金融机构审慎监管框架，进一步明确金融机构稳健经营边界；加强全链条监管，实现行政许可、非现场监测、现场检查、监管强制措施和行政处罚的联动，整治市场乱象。

对于中小金融机构改革化险和监管，肖远企说，要狠抓公司治理建设，建立健全重大决策的制度和程序；要严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上，支持金融机构按照公司治理程序、公司治理制度要求来决策，加强对董事、高管和关键岗位人员的行为监管。

银行和保险机构抵御风险“弹药”充足

肖远企表示，当前银行业发展稳中向好、风险可控，主要经营指标和监管指标都处于健康合理区间。

资产规模增长平稳。7月末，银行业金融机构资产总额423.8万亿元，同比增长7%；保险业总资产是33.9万亿元，较年初增长7.7%。资产质量保持稳定，不良贷款率稳中有降。今年以来，信用风险总体可控，7月末，银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期低0.08个百分点。不良资产处置力度也进一步加大，今年上半年银行处置不良资产1.4万亿元。

风险抵补稳中有增。7月末，银行贷款拨备覆盖率是216.7%，也就是说贷款损失准备是不良贷款的2倍多。同时，上半年末，银行资本充足率是15.53%，保险公司综合偿付能力和核心偿付能力充足率分别是195.5%、132.4%。流动性稳中向好。银行两个主要的流动性指标，流动性覆盖率和净稳定资金比例，都符合监管要求。

“受贷款利率持续下降、净息差不断收窄、手续费及佣金收入持续下调的影响，今年上半年，我国商业银行净利润增速有所放缓，但仍实现0.4%的正增长，银行资产利润率和资本利润率也基本保持稳定。”廖媛媛表示，今年上半年，民营银行总体是盈利的，但有几家民营银行净利润同比有所下降，主要因为这些银行与去年同期相比明显加大了拨备计提力度，直接影响了当期利润。

与此同时，金融监管总局推动保险业积极应对灾害事故，服务民生保障。“推动行业出台车险‘三免四快’、农房保险‘四快两免’等政策，做到应赔尽赔快赔；引导保险业在灾前预警、灾中管控、灾后救援中发挥风险减量作用。”尹江鳌说，截至目前，今年南方地区受灾比较重的比如湖南、江西、广东等地区的保险赔付，已经赔付了约28亿元，保险机构投入人力约8.7万人次，派出查勘救援车辆约5.8万辆次，较好支持了受灾地区生产生活秩序的恢复。

“下一步，我们将搭建保险保障能力等评价体系，完善灾害事故分级应对机制；在今年初扩大住宅巨灾保险保障范围的基础上，总结河北、湖北、北京门头沟等地的做法，推动各地开展试点；扩大农险供给；完善共保机制，提升对重大项目等的风险保障；化承保理赔标准，提升保险服务质效，维护消费者合法权益。”尹江鳌说。

(责编：王仁宏、高雷)

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