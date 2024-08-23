新华社北京8月22日电（记者吴雨 李延霞）科技金融领域又传来好消息。截至6月末，全国高新技术企业贷款余额同比增长19.5%，相比同期8.8%的各项贷款增速，表现亮眼。

一直以来，缺少抵押物、难以估值评价、缺乏长期资金，是科技企业融资存在的问题。国家金融监督管理总局21日发布的最新统计数据显示出新趋势：随着一系列科技金融举措落地，金融体系正悄然发生变化，一些融资难题逐步得到缓解。

6月末，全国高新技术企业贷款余额15.3万亿元，其中信用贷款和中长期贷款占比均超过四成；知识产权质押贷款余额2340亿元，同比增长38%。7月末，保险资金长期股权投资2.7万亿元。

今年以来，从中央到地方，一系列支持科技创新的金融举措加速落地。不断健全的科技金融政策框架、逐步完善的科技金融监管激励、更多适应科创企业发展的金融产品、越来越充沛的长期资金支撑……科技金融领域的变化显而易见。

——从“看砖头”到“看专利”。

过去，对于轻资产的科创企业而言，申请贷款最大的难题是需要有房产抵押。当前，越来越多银行开始重构对科技企业的评价体系，“科技e贷”“研发贷”“知识产权抵押贷”等创新贷款产品不断落地。科创企业的技术“软实力”正变成融资“硬通货”。

——从“向后看”变为“向前看”。

银行对传统企业授信时，往往关注企业的资产、盈利等指标，这不适用于研发周期长、不确定性较大的科创企业。“金融机构需要从过去看财务报表、看押品，转向看能力、看产品、看前景。”金融监管总局法规司司长王胜邦一语道出问题关键。

——从关注短期绩效到成为耐心资本。

研发周期长、见效慢，科技企业发展成熟需要漫长的过程，短期绩效评价不利于激发金融机构支持科创企业的积极性。当前，无论是银行还是投资机构，都在探索较长周期的绩效考核方案，适当提高不良贷款容忍度，建立尽职免责机制。

监管政策也在积极引导，鼓励更多银行和保险资金作为长期资本、耐心资本，投早、投小、投长期、投硬科技。

应该看到，金融支持科技创新力度不断加大的同时，还有诸多痛点难点有待破解，科创企业获得金融资源的占比仍不高，尤其是存在“投早不足、投晚有余”等结构性难题，与科技创新对金融的需求还存在较大差距。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》就深化金融体制改革进行一系列部署，提出积极发展科技金融等，并强调“构建同科技创新相适应的科技金融体制”，为金融更好支持科技创新提出了要求。

可以预见，随着后续相关举措的推出和落地，将会有更多金融资源向科技创新领域倾斜。在金融活水浇灌下，“科技之花”将结出“产业硕果”。

(责编：王震、陈键)

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