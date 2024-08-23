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京津冀实现近1500万条统一社会信用代码数据共享

2024年08月23日09:07 | 来源：新华社
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新华社天津8月22日电（记者栗雅婷）记者从天津市市场监督管理委员会了解到，京津冀三地近年来加快推进公共服务领域区域标准化协同工作，三地已实现近1500万条各类机构的统一社会信用代码数据共享。

据介绍，京津冀三地持续推动数据资源统一共享，发布实施《法人和其他组织统一社会信用代码数据元交换规范》《法人和其他组织统一社会信用代码数据共享应用规范》区域协同地方标准，为跨地域、跨部门、跨平台应用统一社会信用代码数据资源提供了统一、规范的保障。

此外，在促进京津冀区域旅游出行高质量发展方面，三地制定实施了《京津冀自驾驿站服务规范》区域协同地方标准。在促进“一老一小”民生保障方面，三地发布实施了《救助保护和儿童福利机构未成年人心理评估规范》区域协同地方标准。

天津市市场监督管理委员会副主任赵金恒表示，京津冀三地市场监管部门会同三地民政、文化旅游、规划资源、住房和城乡建设等部门持续推进公共服务领域标准共建共享、标准化协同工作，已经制定10余项区域协同地方标准。天津市将持续深入实施标准，支持和引领京津冀区域公共服务领域一体化发展。

(责编：王震、陈键)
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