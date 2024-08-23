全链条打击涉旅“黄牛” 北京警方刑拘62人
2024年08月23日09:08 | 来源：新华社
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新华社北京8月22日电（记者鲁畅）记者22日从北京市公安局获悉，针对“黄牛”非法抢占倒卖景点景区、重点高校预约名额等群众反映强烈的涉旅问题，北京警方依托夏季治安打击整治行动成立工作专班，全链条开展侦查打击，今年暑期以来共刑事拘留62人、行政拘留117人。
警方通报的典型案例中，王某某（男，40岁）等人通过软件非法抢占热门景点门票（预约名额）。北京警方立即开展侦查取证工作，于7月23日在福建省厦门市公安机关的支持配合下，将王某某等8人抓获。经审查，王某某伙同妻子吴某（女，32岁）通过注册票务代理公司、旅行社，在互联网平台开设网店，以88元至238元不等价格招揽“代抢”生意，从中非法牟利。
在一起不法人员以经营旅行社为掩护售卖热门景点门票案中，警方发现某旅游公司通过网店倒卖热门景点预约名额。经侦查取证，8月16日，警方在河北省三河市公安机关的支持配合下，打掉以徐某某（女，41岁）、周某某（男，30岁）为首的犯罪团伙。经初步审查，该团伙以旅行社为掩护，在多个互联网平台创建门店上架旅游产品招揽客源，组织团伙成员通过多种方式批量抢占热门景点门票（预约名额），并售卖牟利。
目前，上述王某某等8人、徐某某等12人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。
(责编：王震、陈键)
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