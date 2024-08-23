人民网记者 黄盛

“在我们这里，这叫作‘树胡子’，它其实是一种野生菌，对环境要求特别高，如果环境有一点点污染，就长不出来了。”置身于满眼苍翠的绿色矿山，中铝集团普朗铜矿职工李家会指着攀附在树枝上、形似绿色胡须的植物介绍道。

普朗铜矿地处云南省迪庆藏族自治州香格里拉市区东北部，矿区海拔3400——4500米，高效、安全、绿色开发铜矿资源成为这里的鲜活名片。

今年4月，自然资源部等七部门联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，要求全面推进绿色矿山建设，加快矿业绿色低碳转型发展。

在矿山转型中，国资央企扛起生态文明建设责任，坚持绿色发展、牢守生态红线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，不断提升发展的“含金量”和“含绿量”。

在广西，当几内亚铝土矿由海运到达防城港码头后，以环保绩效A级标准建设的广西华昇，经过一系列全封闭炼制工序，再生产出成品氧化铝，实现绿色智能炼铝。

在河南，三门峡市渑池县仁村乡陈家坡村村民说：“矿业复垦给我们老百姓带来的好处非常明显，提高了我们居住的生活水平和环境质量。”在他的印象中，中州铝业“用一亩复一亩”，完成济源地区露天矿山1030亩的生态修复项目。

在内蒙古，包头铝业近年来在环境治理方面投入资金超过15亿元，推动实施环保设备设施提档升级，持续推进电解烟气脱硫改造、炭素焙烧烟气净化系统改造等，实现工业废水“零排放”。厂区边的白银湖水草悠悠、鱼群往来。

今年6月召开的中央企业环保低碳工作会议提出，要深刻认识做好环保低碳工作的重要意义，统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。

“绿色矿山建设不仅是一项国家战略，也是我国矿业转型升级和中央企业做好环保低碳工作的必然选择。”业内人士认为，国资央企要搭建更多高水平绿色创新平台，促进绿色低碳领域产学研深度合作，集中攻克矿山修复以及低碳、零碳、负碳等关键技术，不断提高开发利用效率和技术水平，推动成果规模化应用，加快形成新质生产力。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经