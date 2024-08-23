前7月新能源发电建设大幅提速
2024年08月23日15:11 | 来源：新华网
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新华社北京8月23日电（记者戴小河）国家能源局8月23日发布的信息显示，截至7月底，全国累计发电装机容量约31亿千瓦，同比增长14%。
其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.8%。
1至7月，全国发电设备累计平均利用小时数1994小时，比上年同期减少91小时；全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长2.6%；电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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