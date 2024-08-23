新华社北京8月23日电（记者宋晨）根据国家知识产权局近日发布的《关于确定2024年地理标志保护工程项目实施名单的通知》，昌平草莓、云锦、磁灶陶瓷等44个地理标志入选名单，项目实施期为一年，自2024年8月至2025年7月。

“以地理标志保护工程为契机，持续推动质量特色较优、工作基础较好和产业规模较大的多类地理标志的保护和发展，本实施名单多个项目涉及国家乡村振兴重点帮扶县。”国家知识产权局相关负责人说。

国家知识产权局相关负责人表示，实施名单的覆盖产品类型丰富，项目涵盖食用农林产品及食品、中药材和手工艺品等多个领域，如为大众熟知的昌平草莓、迁西板栗、苏尼特羊肉、东宁黑木耳、云锦、黄山毛峰茶、磁灶陶瓷、柴达木枸杞、石屏豆腐等。

同时，项目将通过推动制定地方性法规、标准，开展产区等级划分及产品质量特色品级划分，建立来源追溯机制，建立完善侵权投诉举报机制等具体措施，为地理标志保护和发展提供实践经验。

据悉，2021年5月，国家知识产权局会同有关部门联合印发《关于进一步加强地理标志保护的指导意见》，加强地理标志领域业务指导和统筹协调。2021年底，国家知识产权局制定印发地理标志领域第一个五年规划，进一步明确加强地理标志保护和运用的发展目标和重点任务。

2024年年初，国家知识产权局正式启动首批地理标志保护工程项目申报工作，在促进区域协调发展、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面发挥积极作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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