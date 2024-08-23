鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权在大商所挂牌上市
2024年08月23日16:30 | 来源：新华网
小字号
新华社大连8月23日电（记者张博群、郭翔）鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权23日在大连商品交易所正式挂牌上市。截至目前，大商所期权品种增加到16个，21个已上市期货品种中超过七成配置了期权工具，期货、期权两个市场间的联动互促效应加快形成。
据介绍，鸡蛋、玉米淀粉和生猪是期货市场服务实体经济、服务“三农”的重要领域。2013年以来，大商所先后上市了鸡蛋、玉米淀粉和生猪期货，市场规模和产业参与度稳步提升。2023年，鸡蛋、玉米淀粉、生猪期货累计成交量超过1亿手、比上年增长26%，单位客户持仓占比约60%。
大商所有关负责人表示，三个期货品种功能的有效发挥，为相关产业规避价格波动风险提供了有力保障。在此基础上，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权的上市可与相对应的期货品种和豆粕、玉米等期货及期权工具一起，为相关产业提供同时覆盖原料和产品、期货和期权的更为完整健全的衍生品工具链条，提升产业风险管理的效率和精度。
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2024年早稻总产量2817.4万吨 生产保持稳定
- 人民网北京8月23日电 （记者杨曦）国家统计局23日公布数据显示，2024年，全国早稻播种面积持平略增，单产受灾害天气影响有所下降，早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比2023年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。 国家统计局农村司司长王贵荣表示，今年以来，各地区各部门持续抓好粮食生产工作，努力克服强降雨等不利天气造成的影响，早稻生产保持稳定。…
- 评论
- 关注