新华社大连8月23日电（记者张博群、郭翔）鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权23日在大连商品交易所正式挂牌上市。截至目前，大商所期权品种增加到16个，21个已上市期货品种中超过七成配置了期权工具，期货、期权两个市场间的联动互促效应加快形成。

据介绍，鸡蛋、玉米淀粉和生猪是期货市场服务实体经济、服务“三农”的重要领域。2013年以来，大商所先后上市了鸡蛋、玉米淀粉和生猪期货，市场规模和产业参与度稳步提升。2023年，鸡蛋、玉米淀粉、生猪期货累计成交量超过1亿手、比上年增长26%，单位客户持仓占比约60%。

大商所有关负责人表示，三个期货品种功能的有效发挥，为相关产业规避价格波动风险提供了有力保障。在此基础上，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权的上市可与相对应的期货品种和豆粕、玉米等期货及期权工具一起，为相关产业提供同时覆盖原料和产品、期货和期权的更为完整健全的衍生品工具链条，提升产业风险管理的效率和精度。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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