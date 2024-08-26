原标题：产品力全面升级拉满 北京宸园惊艳东四环豪宅圈

8月24日，“世界心 山水意”2024中建智地北京宸园全球发布盛典启幕。中建集团、中建一局、中建智地、朝开公司相关领导，近170家新闻媒体等相聚一堂。

“5载16盘，深耕北京战略，践行文化营宅，这背后是中建智地响应时代召唤和央企担当的初心。”中建智地营销总经理刘衡对全新品牌故事做了分享和诠释。

刘衡表示，中建智地坚定地以“文化游心、传世宅园、超极交付”构建文化营宅体系。“文化游心”，让文化作品深入人心，为客户呈现可感知的情感共鸣；“传世宅园”，以文化之上的建筑营造，实现山水造园的意境表达；“超极交付”，通过超极技艺与匠心独运，以至高建造标准交付业主满意的人居作品。此次北京宸园，就是中建智地品牌以文化赋能产品、服务的又一次全新实践。

如何看待当下和未来东四环的发展与生活趋势，北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司副总经理师广立以“更新的东四环”为主题，对区域进行了全面的价值解读。

师广立表示，亮马河北路（已开工建设）与酒仙桥路，形成脉动全城的路网格局；地铁14号线、地铁12号线畅达各处；另增设8条街坊路，共同构建开阔、高效的立体交通网络。未来，这里依托亮马河、坝河及朝阳公园等城市河园生态，推窗见绿。板块内部更新增规划公园绿地面积约3.2公顷。

此外，“宸雅会”合作资源签约仪式举办，现场与知名品牌签订战略合作协议，未来将全面链接高端服务资源。

(责编：董童、李源)

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