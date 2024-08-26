原标题：浦发银行上新“绿色存款”，为绿色发展添足“金动力”

近日，浦发银行面向企业客户推出“双挂钩”绿色结构性存款，旨在通过资金配置，引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。据介绍，该类绿色结构性存款在资金用途方面，专项用于支持可再生能源发电、高效储能设施等领域的绿色产业项目；在收益结构方面，关联“中债-浦发银行ESG精选债券指数”市场表现。

浦发银行相关负责人介绍，该业务是业内首笔挂钩“中债-浦发银行ESG精选债券指数”的存款产品，也称为“绿色存款”。

绿色是高质量发展的鲜明底色，绿色金融作为金融“五篇大文章”之一，是支持经济和社会低碳绿色发展的重要工具。多年来，浦发银行积极践行“两山”理念，持续加大绿色资产配置，投资全国首单“科技创新”“低碳转型”“一带一路”主题债券，承销全市场首单绿色柜台债等。

截至2024年6月末，浦发银行绿色信贷余额5953.18亿元，较年初增长13.48%，承销绿色债务融资工具25.22亿元。自获得碳减排支持工具以来，累计向164个项目发放碳减排贷款210.57亿元。

浦发银行表示，该行将以“数智化”战略为引领，科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”积极赋能推动经济绿色转型升级、促进环境友好型社会建设，引导和带动更多生产要素流向绿色低碳领域，为服务实体经济可持续发展注入绿色动能。

(责编：董童、李源)

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