原标题：酿艺六千载，巨擘擎酒魂 汾酒全新「巨匠」系列撼世发布

8月21日，汾酒全新“巨匠”系列，在山西杏花村汾酒博物馆发布。汾酒集团党委书记、董事长袁清茂，汾酒集团党委专职副书记、副董事长李振寰以及韩向宇、刘卫华等集团领导，与各界名流共同见证了这一重要时刻。

“品质+文化=汾酒，是我们不变的价值理念。汾酒‘巨匠’系列将传统工匠精神与现代创新思维相融合，为汾酒品牌注入全新的时代活力，打造出一场历史文化与艺术美学的品质盛宴。” 袁清茂董事长在发布会上谈到，“汾酒将继续秉持‘成为世界第一文化名酒’的品牌愿景，让传统的更传统，让现代的更现代，展现文化自信，努力成为世界酒业传承创新的典范。”

汾酒“巨匠”系列总设计师王艺以《非遗器艺与东方美学》为题，分享了“巨匠”系列的艺术灵感与创作巧思。设计名家张铭从设计语言讲到文化自信，阔谈《文化价值的解构与重塑》。

在全场的瞩目下，身着不同历史年代服饰的模特，手捧汾酒“巨匠”系列款款而出。7位汾酒集团领导及受邀贵宾亲自为“巨匠”系列揭幕，“灵琼”“帝鉴”“诗问”“御载”“万赏”“汾酒巨匠艺术家AP款·华典”以及“汾酒巨匠柒拾伍特别纪念款·华章”7款产品撼世首发。

在9月5日至9日即将召开的“法国巴黎设计周·中国周”上，王艺将携“巨匠”七款产品参展，展示华夏文明与传统非遗工艺创新结合的当代设计之美，彰显中国白酒文化根脉的不凡魅力。

(责编：董童、李源)

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