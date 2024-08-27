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财经观察：从五组税收数据看高质量发展扎实推进

2024年08月27日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者车柯蒙）今年以来，各地区各部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，支持培育和发展新质生产力，着力推动高质量发展。近日，国家税务总局公布五组税收数据，从新质生产力加快培育、统一大市场加快形成等方面彰显全国高质量发展扎实推进。

一是新质生产力加快培育，创新实力不断提档“进”位。今年以来，企业创新投入持续加大，增值税发票数据显示，1至7月份，全国企业购进研发和技术服务金额同比增长12.3%，研发投入力度加大。与此同时，创新类产业持续壮大，增值税发票数据显示，1至7月份，高技术产业、知识产权（专利）密集型产业销售收入同比分别增长12.1%和8.5%。在数字和实体经济融合方面，增值税发票数据显示，1至7月份，数字经济核心产业销售收入同比增长8.9%，反映数字产业化加快；全国企业采购数字技术同比增长9.6%，反映产业数字化水平提升。

二是统一大市场加快形成，协同发展取得新的“进”展。聚焦经济内循环，增值税发票数据显示，1至7月份，反映国内各省之间贸易联系紧密程度的省际间贸易额同比增长3.8%，占全部销售额比重为40.6%，呈逐步提升态势。从三大动力源来看，增值税发票数据显示，1至7月份，京津冀、长三角、珠三角三大动力源区域企业销售收入占比为56%，较去年全年提高0.7个百分点，经济拉动作用更加明显。值得注意的是，制造业比重稳中有升，增值税发票数据显示，1至7月份，制造业销售收入占全部销售收入比重为29.6%，较去年全年提高0.6个百分点，其中，装备制造业占制造业比重已达44.1%。

三是绿色转型不断加快，绿色发展持续推“进”。绿色能源转型加快，增值税发票数据显示，1至7月份，清洁能源发电销售收入同比增长12.1%,占电力生产行业销售收入比重为35.7%。绿色投入力度加大，增值税发票数据显示，1至7月份，工业企业购进环境治理服务同比增长18%，环保投入不断加大。绿色出行渐成风尚，机动车销售统一发票数据显示，1至7月份，新能源汽车销售数量同比增长36.6%，绿色出行理念更加深化。

四是出口拉动作用显著，对外开放迈上新“进”程。出口退税数据显示，1至7月份，全国为企业办理直接退税同比增长9.9%，反映企业出口韧性足、增长快。同时，出口企业预期改善，增值税发票数据显示，1至7月份，出口重点企业国内采购金额同比增长12.3%。境外旅客“中国游”热度提升，税收数据显示，1至7月份，办理购物离境退税的境外旅客人数同比增长3.6倍，退税额同比增长1.6倍。

五是消费潜力“进”中提质。以旧换新促消费效应显现，增值税发票数据显示，1至7月份，家电、家具等零售行业销售收入同比分别增长6.8%和16.6%。改善型消费活力显现。增值税发票数据显示，1至7月份，文教体育娱乐消费同比增长10.1%，反映居民消费场景丰富，改善型消费需求增长。

(责编：王仁宏、吕骞)
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