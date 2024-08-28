原标题：我国累计发放自动驾驶汽车测试号牌1.6万张

科技日报北京8月27日电 （记者何亮）智能网联汽车是全球新一轮科技革命的一大制高点。在我国智能网联汽车产业有序推进过程中，公安交管部门积极配合行业主管部门做好管理保障工作。8月27日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，公安部交通管理局局长王强介绍，截至目前，我国已累计发放自动驾驶汽车测试号牌1.6万张，开放了公共测试道路3.2万公里，有力支撑了自动驾驶技术验证和更新迭代。

“目前，我国正在形成覆盖道路测试、示范应用、准入和上路通行的自动驾驶汽车综合管理体系。”王强介绍表示，在道路测试和示范应用方面，2021年7月，公安部与工业和信息化部、交通运输部联合发文，明确规定了自动驾驶汽车开展上路技术测试和示范应用的主体、驾驶人和车辆，道路测试和示范应用管理，以及交通违法、交通事故处理等方面的要求。

在准入试点和上路通行方面，2023年11月，公安部与工业和信息化部等部门联合作出规定，对经过技术测试、具备量产条件的自动驾驶汽车产品开展准入试点。准入试点后，纳入工业和信息化部公告的自动驾驶汽车可以购买保险、办理车辆注册登记，在限定区域内开展上路通行试点。

在试点“车路云一体化”的应用方面，公安部与工业和信息化部等部门联合下发通知，针对道路交通安全管理和网络安全，细化完善了相关的管理措施。

“公安部还积极推动道路交通安全法的修订，在自动驾驶汽车的道路测试、上路通行、交通违法和事故处理相关责任追究等方面，作出了详细规定。”王强表示，目前，道路交通安全法的修订工作已经被列入国务院2024年度立法计划、十四届全国人大常委会立法计划的第一类项目。

同时，公安部还积极推动相关技术标准的制修订。王强介绍，在自动驾驶登记管理、身份认证和安全、道路通行管理等方面，公安部积极推进《智能网联汽车运行安全测试技术要求》等8项国家标准、《智能网联汽车运行安全公共道路测试场景要素及设置要求》等10项公共安全行业标准的起草制定工作，推动建立全国统一的自动驾驶汽车技术标准体系。

(责编：杨曦、李楠桦)

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