刘 琪

原标题：境外机构配置人民币资产热情高涨 已连续11个月增持中国债券

近年来，境外机构配置中国债券热情高涨。中国人民银行（以下简称“央行”）日前公布的数据显示，截至7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。

其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.46万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比50.2%，同业存单1.09万亿元、占比24.4%，政策性银行债券0.96万亿元、占比21.5%。

据《证券日报》记者梳理，境外机构从去年9月份到今年7月份已经连续11个月增持中国债券。央行数据显示，2023年8月份至2024年7月份，境外机构在中国债券市场的托管余额分别为3.24万亿元、3.25万亿元、3.29万亿元、3.54万亿元、3.72万亿元、3.92万亿元、4万亿元、4.05万亿元、4.09万亿元、4.27万亿元、4.35万亿元、4.5万亿元，累计增持规模达1.26万亿元。

东方金诚研究发展部高级分析师于丽峰在接受《证券日报》记者采访时表示，外资持续增持境内债券，一方面是息差交易增加。由于近期美元/人民币（CNY）掉期点贴水幅度较大，境外机构在境外借入美元，投资境内短期债券的息差交易增多。以7月底美元对人民币汇率及1年掉期点计算，外资买入1年期同业存单同时签订1年期远期合约，综合收益为6.04%，高于境外借入美元成本。另一方面是境外央行、主权财富基金等配置型投资者的投资需求有所增长。人民币资产安全性较高，作为避险资产受到包括境外央行、主权财富基金等境外投资者的青睐。同时，由于经济运行和政策节奏的差异，人民币债券与欧美国债相关性较低，配置人民币债券有助于降低投资组合收益波动性，提高组合风险收益比。此外，随着人民币国际化不断推进，人民币跨境使用占比稳步提高，也是推动境外央行等机构增持人民币债券的重要原因。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，境外机构持续增配中国债券，既有短期因素，也有中长期因素。从短期看，我国经济运行总体平稳、稳中有进，宏观政策保持积极，外资看好债市走势。同时，我国持续推动金融业高水平对外开放，为外资投资人民币债券提供便利、降低了交易成本等。从中长期看，我国经济展现强大韧性，经济长期向好，增强了外资持有人民币债券信心。

展望后市，业界普遍预计境外机构增持中国债券的趋势还将延续。

于丽峰认为，随着中国在全球经济中的重要性进一步提升，国内金融基础设施的持续完善和债券市场的进一步开放，外资持续提高人民币债券的配置比例是大势所趋。未来随着国内信用债市场基础设施的进一步完善，外资持有境内债券的品种将进一步丰富，规模也将持续扩大。

(责编：杨曦、李楠桦)

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