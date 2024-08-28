韩 昱

原标题：透视税收数据中的“新质生产力”：科技成果加速从“生产线”走向“大市场”

8月27日，《证券日报》记者从国家税务总局了解到，国家税务总局公布的增值税发票数据显示，今年前7个月，我国现代化产业体系稳步推进，新质生产力发展步伐加快，对高质量发展发挥重要的推动和支撑作用。

“政策精准支持，企业不断成长，经济发展提速。”中央党校经济学部教授许正中表示，一系列税收数据表现亮眼，直观展现了中国经济的强大韧性和持续向好发展的势头。相信随着一系列税费政策和措施落地落细，以高技术、高效能、高质量为特征的新质生产力将加快成长，推动更多企业向新向优发展。

创新投入持续加大

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”。

增值税发票数据显示，1月份至7月份，企业购进研发和技术服务金额同比增长12.3%，反映研发投入力度加大。科技含量较高的知识产权（专利）密集型产业销售收入同比增长8.5%。科技成果转化服务销售收入同比增长26.5%，反映科技成果加快形成新的生产力。

印花税申报数据显示，上半年，全国技术合同交易金额同比增长26.6%，反映科技研发、转化、应用和推广力度持续加大，科技成果加速从“生产线”走向“大市场”。

河北唐山元创自动化科技股份有限公司是一家生产光机电一体化设备的高新技术企业，其生产的全自动卡片分切机系列设备在国内外印刷市场供不应求。“我们的全自动卡片分切机之所以受到市场欢迎，在于我们在行业内率先应用了8项专利技术。”该公司副总经理龙海军介绍，税务部门根据企业研发项目备案情况和申报进度，开展立项、核算、归集、享受全流程辅导，为企业进行研发创新提供坚实支撑。今年上半年，公司研发投入约436.56万元，较2023年同期增长了36.2%。

此外，增值税发票数据显示，1月份至7月份，全国科技服务业、信息服务业采购金额同比分别增长17.3%和12.8%，显著高于企业总体采购水平，反映出先进优质生产要素加快向创新动能行业聚集。科技服务业、信息服务业采购机械设备金额同比分别增长19.9%和16.8%，不仅明显高于企业采购机械设备金额增速，而且高于这两个行业总体采购水平，反映创新动能行业设备更新升级力度较大。

“数实融合”稳步推进

从增值税发票数据来看，战略性新兴产业发展较好，“劲头”十足。今年前7个月，装备制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长5.9%和8.4%，较制造业总体增速分别快0.6个百分点和3.1个百分点。其中，造船业持续较快增长，船舶制造业同比增长26.5%。

例如，江门市南洋船舶工程有限公司是广东省内规模最大的民营船舶制造企业，近年来得益于支持创新的税收优惠政策，公司研发推出了新款绿色环保灵便型散货船和绿色环保大开口型散货船等产品。“目前，我们每艘船的生产周期已经从15个月压缩到8个月，试航时已经可以达到以前交船的完整状态。今年上半年已交付12艘，全年预计交付23艘，同比增加70%以上。”该公司财务总监朱继雷介绍。

消费电子行业的表现在税收数据中同样“抢眼”。今年前7个月，消费电子行业复苏拉动明显，计算机通信设备制造业同比增长13.7%；新能源汽车制造业延续较快增长，同比增长38.7%；智能制造加快发展，智能无人机、服务机器人制造同比分别增长23.2%和14.4%。

此外，增值税发票数据显示，今年前7个月，数字经济核心产业销售收入同比增长8.9%，其中与数实融合相关的数字产品制造业、数字技术应用业同比分别增长9.3%和12.3%。

产业数字化加快发展。1月份至7月份，企业采购数字技术金额同比增长9.6%，其中制造业、信息技术服务业数字化程度较快，采购数字技术金额同比分别增长11.8%和14.3%。

长虹美菱股份有限公司深耕家电领域，今年运用工业互联网技术推动公司不断向高端化、智能化、绿色化转型。该公司税务经理宋长军介绍，今年上半年，美菱享受研发费用加计扣除金额5300万元，为公司持续开展创新研发给予实实在在的帮助。

(责编：杨曦、李楠桦)

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