毛艺融

原标题：锚定科技创新 资本市场咬定培育新质生产力不放松

近日，证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流。与会单位就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，其中提出，吸引更多科技创新和新质生产力代表企业上市。

随着资本市场功能的健全，产品和服务体系不断完善，更多资源向科技创新等领域集聚，“硬科技”企业陆续涌现，借助资本市场发展壮大。据同花顺iFinD数据统计，今年已有57家公司在A股上市，其中43家是专精特新企业，占比75%。

多层次资本市场

为科创企业提供融资“沃土”

多层次资本市场在服务科技创新方面成效显著。其中，科创板突出“硬科技”特色，发挥资本市场改革“试验田”作用；创业板着力服务于优质的成长性创新创业企业；北交所与全国股转系统则共同打造服务创新型中小企业主阵地。

科技创新推动产业创新，资本市场已成为支持新质生产力发展的主阵地之一。目前，创业板、科创板、北交所是支持科技创新的重要板块。截至8月27日，创业板专精特新企业占比约51%；科创板新一代信息技术、生物产业、高端装备制造行业公司合计占比超过75.8%；北交所专精特新企业占比79.6%。

对此，川财证券首席经济学家陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，各板块定位明确，服务科技创新的精准度不断提升，有效促进了科技创新企业的成长和产业升级。

上市公司科技创新活力持续释放。例如，在人工智能领域，科大讯飞的星火极速超拟人交互技术发布，助力科大讯飞占据智能语言服务新质生产力高地。在创新药领域，百济神州、艾力斯、神州细胞等多家代表性企业已成功推出年销售额超10亿元的重磅单品。

中央财经大学教授兰日旭对《证券日报》记者表示：“今后要持续拓展资金来源、丰富投资品种、完善基础制度，加快促进科技企业与多层次资本市场之间的高水平循环。资本市场各板块要坚守差异化、特色化定位，加快建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期服务科创企业的产品体系。”

股债双轮驱动

支持科技创新和产业升级

目前，资本市场已经建立起“股债双轮驱动”服务创新发展战略的格局，充分发挥资本市场的资源配置功能，支持科技创新和产业升级。

此外，政策面上持续鼓励创业投资基金投早、投小、投长期、投硬科技。6月19日，国务院办公厅印发的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出，“充分发挥创业投资支持科技创新的重要作用”“通过优先股、可转债、认股权等多种方式投资科技创新领域”。

科创母基金不断涌现，得到政府和金融机构的重视和推动。近日，中国银行已经设立了规模达300亿元的科创母基金，中银证券作为该基金的发起单位和管理人，将与地方政府和产业龙头企业合作，分批分期设立基金。该基金将重点投资于人工智能、量子技术、生物技术等关键领域。此外，广州开发区（黄埔区）也正在组织申报2024年度科技创新创业投资母基金，以促进优质资本、项目、技术和人才向战略性新兴产业聚集。

债券市场方面，今年4月19日，证监会在《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》里提出，加强债券市场对科技创新的精准支持。据Wind数据统计，截至8月27日，今年以来，交易所发行科技创新公司债3499.51亿元。

从地域分布来看，北京、广东、江苏等地的科创债数量居前。万联证券分析师刘馨阳认为，在加快发展新质生产力背景下，我国科创企业融资需求更加旺盛，政策有望持续发力畅通科创企业债券融资通道，为科创企业引入资金支持，推动技术创新向新质生产力加速转化。

中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示，股债融资制度的优化和交易机制的完善将为上市公司提供更多的资金来源，帮助企业加大研发投入，促进企业的创新和高质量发展；同时，随着交易机制的完善和监管的加强，市场效率和稳定性将得到提升，也将吸引更多的长期投资者参与，从而提高整个市场的质量和成熟度。

提升制度包容性

力促新质生产力发展

为进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能。今年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”），进一步深化科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制。

“科创板八条”发布两个月以来，一系列政策措施及典型案例渐次落地，亮点纷呈。科创板发行承销试点持续深化，增加了网下打新需持600万元科创板股票的要求，调整了适用新股定价高价剔除比例。同时，科创板指数“上新”不断，持续为耐心资本创造更多产品工具。

新质生产力相关企业具有投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点，为此，“科创板八条”提出，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市，提升制度包容性。

更多申报科创板IPO的企业迎来进展。上交所官网显示，“科创板八条”发布后，截至8月27日记者发稿，已有凯普林、赛分科技2家企业在科创板IPO注册生效；7家企业在科创板提交注册，26家企业状态更新为“已问询”。

谈及进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，华福证券首席经济学家燕翔对《证券日报》记者表示，在发展新质生产力大背景下，要持续推进发行上市、股权激励、并购重组、信息披露等方面的制度改革，不断提高对科技型企业的服务效能和资源配置效率，进一步完善对国家战略性新兴产业和高新技术产业等领域的服务体系，建成错位发展、功能互补、互联互通的多层次资本市场体系，更好支持新质生产力的形成和经济的高质量发展。

在陈雳看来，后续更多资本市场改革措施值得期待，包括优化上市公司股债融资制度，更大力度支持并购重组、完善交易机制、加强上市公司全链条监管，积极营造良好市场生态，将进一步提升资本市场服务科技创新的能力，促进科技创新和新质生产力的发展。

(责编：杨曦、李楠桦)

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