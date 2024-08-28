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做强直播经济重在完善产业生态

李治国
2024年08月28日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：做强直播经济重在完善产业生态

直播经济发展态势迅猛，已成为拉动市场消费的重要力量。推动直播经济健康持续发展，必须加快完善产业生态圈，包括加强直播平台建设、优化综合服务、做强头部直播机构等。

直播经济以其独特的魅力和强大的活力，成为推动消费增长和经济发展的新引擎。近日出台的《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》提出，作为数字时代的创新型经济形态，上海直播经济要加快完善产业生态圈，加强主体培育，优化综合服务，做强头部直播平台。这将进一步推动直播经济发展。

直播经济以直观、互动、实时的特点，打破了传统消费模式的时空限制，让消费者能够更加便捷、全面地了解商品和服务，激发购买欲望，促进商品销量。同时，直播经济的触角不局限于商品销售，其在服务消费领域也展现出巨大潜力。通过直播，餐饮、文化、旅游、体育等行业能够以更加生动、个性化的方式展示自身吸引力，从而激发消费潜能。

直播经济发展态势迅猛，已成为拉动市场消费的重要力量。以上海为例，据复旦大学消费市场大数据实验室《上海数字消费发展的特点与趋势报告》，2023年上海线上消费规模达到1.59万亿元，同比增长8.5%，其中直播零售额达到4371.0亿元，同比增长20.9%，远高于同期网络零售增速。截至今年8月，上海现存直播相关企业2.5万余家。其中，今年1月至8月，新增相关企业近7000家。目前，上海的直播机构数量、活跃电商直播间以及头部MCN机构数等均处于全国前列。

从长远来看，推动直播经济健康持续发展，必须加快完善产业生态圈，这包括加强直播平台建设、优化综合服务、做强头部直播机构等。

进一步完善产业链上下游的协同与配合。鼓励直播企业不断创新商业模式和内容形式，满足消费者日益多样化的需求。同时，加强与传统产业的融合，推动直播经济与制造业、农业、服务业等深度结合，拓展直播经济的应用场景和发展空间。

加强主体培育。只有建立更加完善的直播人才培养体系，吸引更多优秀人才投身直播行业，才能提升整个行业的专业水平和竞争力。政府和企业可以通过提供培训、资金支持等方式，帮助直播从业者提升专业技能和创新能力，培育更多具有影响力的头部直播平台和主播。

监管是不可或缺的一环。对于直播经济中出现的新问题、新挑战，监管部门应及时关注、深入研究，适时引导。同时，还应加强行业自律，引导直播从业者树立正确的价值观，共同维护行业的良好形象。尤其是对于一些新兴的直播模式和创新尝试，在保障消费者权益的前提下应给予企业一定的容错空间，鼓励企业和各类主播在合法合规的前提下大胆创新，激发市场活力和创新动力。

(责编：杨曦、李楠桦)
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