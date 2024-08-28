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原标题：首发经济激活消费一池春水

1月份至7月份，上海新增770家首店，比去年同期增长16.5%；7月份，2024全球首发节“运动快时尚专场”在北京开幕，20余家国内外运动品牌参与，近100款潮流新品首发、首秀、首展……今年以来，首店首发成为我国消费市场新亮点，“首发经济”这个名词也走进大众视野。

所谓首发经济，是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。

在我国消费市场持续扩容提质的背景下，首发经济能满足消费者对新鲜事物和高品质生活的追求，也为企业带来更大商业机会。首发经济还可以为城市发展带来新可能。从某种角度来说，首发经济可以成为推动经济结构变化的新力量。

首发经济要“一呼百应”，离不开政策支持。以上海为例，自2018年5月份起，上海发布打造全球新品首发地政策措施1.0版，推进7个区建设首发地示范区，推出了全国首份首发经济团体标准，发布了首个首发经济活跃指数，首创了“全球新品首发季”和“拥抱进博首发季”标杆活动。今年4月份，上海发布《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》，推出7条促进首发经济高质量发展的政策举措，用真金白银支持高能级首店落地，支持首发、首秀、首展活动。

首发经济的内涵不应停留在“开设首店”“首发新品”，还可以扩展到“从新品到首店再到总部的首发经济生态链”等内容。这类经济模式涵盖终端产品与服务，也包含产业链各环节、产品各阶段的生产过程。伴随着不断优化的营商环境创造新机遇，不少地方可以因地制宜找到推进首发经济的“发力点”。

其实，首发是品牌和城市的双向选择，品牌选择城市，看中的是城市的商业活力、消费潜力以及营商环境。将短时的“爆红”转化成持久的“长红”，品牌要努力，城市也需给力。如此，才能为消费者提供更具性价比的商品、更优质的服务、更独特的体验，进一步繁荣首发经济。

（中国经济网供稿）

(责编：杨曦、李楠桦)

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