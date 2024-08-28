人民网记者 黄盛

青海省玉树藏族自治州9个“大电网未覆盖乡”供电工程在日前正式开工，可提高供电可靠性和供电能力，满足玉树9乡82村4.75万农牧民群众的稳定用电需求；

占地335亩的中国中化中国西北春玉米研发中心日前启用，致力于西北中熟和中晚熟玉米区的种质创制，以及高产优质、多抗、耐密宜机收玉米新品种选育；

国投集团雅砻江公司水电日发电量在近日首次突破4亿千瓦时，为川渝、华东、华中等用电负荷地区提供了坚实的能源保障……

近期，国资央企一系列重大项目工程在我国西部地区实现新突破、新进展，为地方经济注入新活力。

8月26日，国务院国资委党委召开的扩大会议提出，国资央企系统要牢固树立大局观念和全局意识，进一步准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，坚决扛起推进新时代西部大开发的政治责任，积极主动与西部省份对接，大力促进中央企业与西部地区融合发展，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，推动产业结构、能源结构等优化调整、转型升级，在新时代西部大开发形成新格局中展现更大作为。

业内人士表示，近年来国资央企积极服务国家战略，立足西部地区所需、发挥央企所长，精心谋划实施一批优势互补、互利共赢的产业项目，助力西部地区经济社会高质量发展；坚持绿色低碳发展，严守生态环保底线，积极参与西部地区生态文明建设；发挥产业优势，优化央企在西部地区产业布局，带动西部地区优势特色产业发展；坚定人民立场，支持西部地区乡村振兴，吸纳当地劳动力就地就近就业增收，以更大力度助力西部地区民生福祉改善。

比如，在甘肃，有超过1000户全级次中央在甘企业，涉及60多户中央企业集团，为甘肃贡献了40%以上的工业增加值。截至今年6月底，甘肃省2021年以来签约的276个央地合作项目已开工257个，累计完成投资3196亿元，107个项目建成投运。

在陕西，截至2023年10月底，央企已签约合作项目494个，总投资额1.46万亿元。央企投资的64个项目纳入陕西省2023年重点建设项目计划，总投资额4676.6亿元，占陕西省重点项目总投资额的22.5%。

在青海，青海玛尔挡水电站、乌图（昆仑山）750千伏变电站新建工程等多个重点项目自2023年以来相继落地，不仅促进了青海的经济发展，也为央企自身的发展注入了新的动力。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁对此向记者表示，促进央企与西部地区融合发展，推动国有资本布局优化和产业结构调整，是当前国资央企履行政治责任、社会责任的体现。西部地区拥有独特的资源和重点项目，央企拥有品牌、技术与资金优势，通过“央地合作”，可以发挥各自的优势，互利共赢，共同做强做优做大国有资本和国有企业。

吴刚梁建议，当前“央地合作”可以不断创新合作模式，除了股权合作，还可以产业链上下游以及生态环保方面合作。在科技创新方面，“央地合作”还可以积极打造原创技术策源地和共建创新联合体。

(责编：杨曦、吕骞)

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