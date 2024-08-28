补贴加力！北京个人乘用车报废更新购新能源乘用车补贴2万元
2024年08月28日15:50 | 来源：新华社
小字号
8月28日，北京市发展改革委、北京市财政局等多部门联合发布了《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》。根据该方案，北京将大幅提高汽车报废更新、家电以旧换新等补贴标准。其中对于个人乘用车报废更新购买新能源乘用车，补贴将由原来的1万元提高到2万元。
在加大设备更新支持力度方面，北京将持续推动轨道交通、供热和天然气管网等设备更新和制造业企业数字化绿色化改造，加快推动注册登记在北京市的国四及以下排放标准老旧货车、客车更新，加快公交车辆小型化、电动化、智能化发展，推动车龄8年以上新能源公交车及动力电池更新，对更新新能源公交车的每辆车平均补贴8万元，更换动力电池的每辆车平均补贴4.2万元。
在支持消费品以旧换新方面，北京将调整此前的补贴标准，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元，报废符合标准的旧车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴由原来的7000元提高到1.5万元。在家电产品以旧换新方面，对在京个人消费者购买2级能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的15%；购买1级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的20%。
北京市发展改革委有关负责人表示，此次政策进一步扩大了覆盖面，加大补贴力度，将更好地惠及居民和企业。“目前其他领域具体补贴政策正在加紧研究制定，成熟后将尽快推出。”（记者郭宇靖）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监督管理总局部署推进下半年重点任务
- 人民网北京8月28日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局网站获悉，8月27日，全国市场监管系统价监竞争守护行动工作推进会暨规直打传工作座谈会召开。会议总结上半年价监竞争守护行动阶段性成效，研究重点难点问题，部署推进下半年重点任务。…
- 评论
- 关注