8月28日，北京市发展改革委、北京市财政局等多部门联合发布了《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》。根据该方案，北京将大幅提高汽车报废更新、家电以旧换新等补贴标准。其中对于个人乘用车报废更新购买新能源乘用车，补贴将由原来的1万元提高到2万元。

在加大设备更新支持力度方面，北京将持续推动轨道交通、供热和天然气管网等设备更新和制造业企业数字化绿色化改造，加快推动注册登记在北京市的国四及以下排放标准老旧货车、客车更新，加快公交车辆小型化、电动化、智能化发展，推动车龄8年以上新能源公交车及动力电池更新，对更新新能源公交车的每辆车平均补贴8万元，更换动力电池的每辆车平均补贴4.2万元。

在支持消费品以旧换新方面，北京将调整此前的补贴标准，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元，报废符合标准的旧车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴由原来的7000元提高到1.5万元。在家电产品以旧换新方面，对在京个人消费者购买2级能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的15%；购买1级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的20%。

北京市发展改革委有关负责人表示，此次政策进一步扩大了覆盖面，加大补贴力度，将更好地惠及居民和企业。“目前其他领域具体补贴政策正在加紧研究制定，成熟后将尽快推出。”（记者郭宇靖）

(责编：白宇、卫嘉)

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