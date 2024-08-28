国家数据局从三方面系统布局培育壮大数据产业
2024年08月28日15:58 | 来源：新华网
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新华社贵阳8月28日电（记者严赋憬、向定杰）国家数据局局长刘烈宏28日表示，当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑，国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障等3方面系统布局培育壮大数据产业。
2024中国国际大数据产业博览会当日在贵州省贵阳市开幕。刘烈宏在开幕式上介绍，数据产业是一个新兴产业。从技术创新看，数据可信流通技术加速迭代；从资源配置看，数据有力促进了其他生产要素的创新性配置；从应用成效看，数据与业务融合更加紧密，深度赋能产业转型升级。培育数据产业，是推进数据要素市场化配置改革的重要途径，也是发展新质生产力、推动高质量发展的必然选择。
“国家数据局在前期充分调研基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业竞争力。”刘烈宏说。
他表示，将顺应数据产业发展方向和趋势，加强产业规划布局，优化产业结构，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系，打造一批协同互补、特色发展、具有国际竞争力的数据产业集聚区；培育多元经营主体，加强引导，支持数据资源企业、数据技术企业、数据应用企业等不同类型的数据企业公平竞争、加快发展；强化政策保障，瞄准科技发展方向和国家重大战略需求，推动数据领域技术攻关，推进产学研合作，加快数据领域学科体系和人才队伍建设。
(责编：卫嘉、白宇)
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