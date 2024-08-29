董碧娟

原标题：“两新”政策效能逐步显现

国家税务总局最新增值税发票数据显示，4月至7月，全国企业设备更新稳步推进，工业企业设备更新增速加快，新质生产力领域投入力度加大；消费品以旧换新政策效果显现，汽车、家电、家装厨卫、智能产品等消费形势总体较好。

设备更新速度加快

今年以来，支持“两新”的政策措施持续加力。3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。4月，国家税务总局明确资源回收企业“反向开票”实施办法，打通以旧换新税务堵点，有力支持资源回收利用行业全产业链发展。7月，国家发展改革委、财政部联合发文，就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持“两新”工作提出系列举措。

各地相继出台推动“两新”的实施方案，加速落实落细。增值税发票数据显示，4月至7月，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%。其中，随着各领域设备更新实施行动方案逐步落地，7月份同比增长8.5%，较前期明显加快。

工业企业设备更新增速提升。4月至7月，工业企业采购机械设备类金额同比增长5.3%，较3月份提高6.4个百分点。其中，制造业采购机械设备类金额同比增长5.8%，较3月份提高6.8个百分点。

信息、科技行业设备更新投入力度加大。4月至7月，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业采购机械设备类金额同比分别增长17.5%和20.4%，增速较3月份分别提高15.8个和11个百分点，反映新质生产力领域投入力度加大。

“信息、科技行业设备是发展新质生产力的重要生产资料。信息、科技行业设备更新大力投入，必将为新质生产力基础研究的积累做‘加法’，也为进一步应用研究的产研结合做‘乘法’。”西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强说。

交通、教育、文体娱乐行业设备更新进度较前期加快。7月份，交通、教育、文体娱乐行业采购机械设备类金额同比分别增长14.8%、5.1%和12.3%。

以旧换新进展积极

随着系列推动消费品以旧换新政策的落地实施，居民消费意愿不断增强，消费潜力逐步释放。机动车销售统一发票数据显示，4月至7月，新能源汽车销量同比增长34.8%，较3月份提高7.3个百分点。其中，7月份新能源车销量同比增长38.5%，成为稳定汽车消费的重要力量。二手车销售统一发票数据显示，《汽车以旧换新补贴实施细则》发布后，二手汽车销量增长明显。5月至7月，二手汽车销量同比增长7.2%，增速较前期明显提升。

家电产品销售明显好转，家具、装修材料等家居产品销售整体向好，带动相关制造行业销售增长。4月至7月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长4.4%和3.5%，增速较3月份分别提高4.8个和10.1个百分点。

4月至7月，电视机、音响设备、照明器具、制冷空调设备制造业销售收入同比分别增长7.9%、7.4%、12.9%和4.3%，增速较3月份分别提高12.6个、24.2个、22.7个和7.4个百分点；家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长9.9%和14.3%，增速较3月份分别提高9.3个和24.9个百分点。

智能消费产品也延续较好增长态势。4月至7月，可穿戴智能设备、智能车载设备制造业销售收入同比分别增长35.2%和3.4%。扫地机器人等服务消费机器人制造业销售收入同比增长15.1%，增幅较3月份提高18.6个百分点。

国家税务总局税收科学研究所副所长李平表示，税务部门发布的数据表明，消费品以旧换新进展积极，相关行业销售持续增长，有效促进了先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

凝聚合力协同推进

“‘两新’政策惠企利民，能有效带动投资、促进消费，推动产业转型升级。真金白银的税收数据充分表明相关政策正在加速落地，效能不断释放，也反映了‘两新’具有巨大的市场空间和潜力。”中国财政科学研究院研究员王泽彩表示，“两新”政策涉及面广，需汇聚多方合力协同推进，强化跟踪问效，确保政策能够及时精准直达企业和群众，并能根据新情况及时调整优化。

“今年上半年，我们投入5000万元购进转底炉等设备。”重庆民丰化工有限责任公司财务负责人杨利娟表示，生产线改造过程中，税务人员上门辅导，帮企业及时享受税费优惠政策。今年7月，公司享受上半年研发费用加计扣除额1860余万元，减轻了资金压力。

针对汽车以旧换新过程中可能遇到的涉税问题，湖南税务部门制作解读视频、梳理办理手册，在办税服务厅、汽车4S店进行宣传。此外，还以税企微信解答、简化办税流程的方式，构建起纳税人“懂政策、会办理、快速享”的闭环机制。据统计，截至7月底，湖南共有15.25万辆新能源汽车享受车购税减免政策，免征税额22.11亿元。

国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，下一步，税务部门将落实落细包括资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”在内的各项税收支持政策，为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。

(责编：杨曦、李楠桦)

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