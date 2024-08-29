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尺素金声丨增势“一马当先”，高技术制造业何以领跑工业大盘

2024年08月29日11:34 | 来源：人民日报客户端
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技术加快突破。测试机器人模仿人类语态测试汽车智能座舱；服务机器人表演折叠衣物、吸尘清洁；人形机器人高效完成拧螺丝、搬货箱工作……世界机器人大会在北京精彩上演，600多件创新产品亮相。目前，我国作为全球机器人科技创新、应用拓展和行业治理的重要力量，相关专精特新“小巨人”企业累计超400家，成为全球机器人第一生产大国和全球最大工业机器人市场。“机器人+”应用领域加速拓展，工业机器人覆盖国民经济71个行业大类。

产品不断出新。中国船舶集团自主研发设计建造“绿能瀛”号，达到世界大型LNG运输船领域最高技术水平。荣耀发布全新一代折叠屏手机，将机身厚度减至9.2毫米，刷新折叠屏轻薄纪录。

应用接续落地。在海信视像黄岛基地，工业互联网大显身手，从上游库存到发货、收货，供货周期缩短两成。在全国，“5G+工业互联网”应用已覆盖41个工业大类。

新质生产力在中国加快发展，具有高科技、高效能、高质量等特征的高技术制造业欣欣向荣、增长强劲，成为中国经济新动能新优势的一个生动注脚。

增势“一马当先”。今年以来，中国高技术制造业持续领跑工业大盘。7月份，规上高技术制造业增加值同比增长10%，增速较6月份又加快1.2个百分点，高于全部规上工业4.9个百分点。俄罗斯塔斯社注意到：“中国高技术制造业呈现快速增长的态势，高科技领域的发展正是经济质量水平得到提升的最直观体现。”

效益“高出一筹”。高技术制造业，往往研发投入大、产品附加值高、市场空间广。前7个月，高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，引领作用明显。

出口“脱颖而出”。前7个月，我国机电产品出口额占比达到59%，同比提高0.9个百分点，自动数据处理设备及其零部件、集成电路、船舶等产品出口都实现快速增长。表现突出的家电产品，2023年3月以来出口额已连续17个月同比正增长。

投资“后劲十足”。前7个月，高技术制造业投资同比增长9.7%，增速比全部投资高6.1个百分点。这说明，当前中国高技术制造业保持旺盛市场需求，企业和投资者对这些产业发展有充分的信心。

“从加大投资、拓展市场，到利润增长，再到扩大研发和制造，高技术制造业形成了良好的正向循环，体现出明显的高成长性。”中国宏观经济研究院专家张于喆说。彭博社文章认为，中国科技进步和由此带来的出口繁荣将有助于经济增速维持在5%左右的目标水平。

高技术制造业的亮眼表现，为产业升级、经济增长提供了支撑、提振了信心，也为中国的长远发展进一步夯实了基础。

空客在苏州启用中国研发中心、大众宣布拓展合肥的生产及创新中心、拜耳在上海设立共创平台……不少跨国企业“用脚投票”，彰显中国正由“世界工厂”升级为全球创新资源的“引力场”。

在长三角，4小时车程内可配齐新能源汽车零部件；在深圳，95%的手机零部件能在1小时通勤圈内配齐；在湖南株洲，方圆5公里内能集齐机车的上万个零部件……立足全球最完备产业体系，背靠全球规模最大最有潜力市场，中国制造正向全球产业链价值链中高端持续迈进，在全球产业分工体系中的地位稳步提升。

新时代以来，中国的高技术制造业增加值占规上工业增加值比重，已从2012年的9.4%逐步提高到今年上半年的15.8%。46.3万家高新技术企业奋力拼搏，超14万家“专精特新”中小企业开拓进取。

推动新建一批国家制造业创新中心，设立5000亿元科技创新与技术改造再贷款，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，开展“人工智能+”行动……有关部门协同发力，政策举措扎实有力。

浙江打造新一代信息技术、高端装备等4个万亿级先进产业群；辽宁培育壮大机器人、新能源汽车等10个战略性新兴产业集群……各地区积极布局，重大项目接连落地。

瞄准“高科技”，追求“高效能”，迈向“高质量”，中国经济的发展步伐坚定不移，脚踏实地。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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