新华社贵阳8月29日电（记者严赋憬、向定杰）随着我国支付便利性系列举措的深入实施，外籍来华人员使用移动支付的意愿大幅提高。

中国互联网络信息中心29日在2024中国国际大数据产业博览会“智能经济创新发展”交流活动上发布第54次《中国互联网络发展状况统计报告》，其中显示，今年上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍；交易9000多万笔，金额140多亿元，均同比增长7倍。

“针对外籍来华人员的‘外包内用’和‘外卡内绑’等移动支付创新服务，持续优化外籍来华人员支付便利。”中国互联网络信息中心政策与国际合作所所长王常青在发布报告时介绍。

中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林表示，入境支付“不见外”。上半年，入境外国游客数量猛增，中国游持续火爆，贴心的支付服务正成为中国入境游的“新配套”。“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”也逐渐成为外国游客津津乐道的新体验。

据了解，今年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面提出一系列要求。随后，多地出台相关方案，加强金融、文旅、商务、交通、民航、铁路、卫生健康等行业主管部门协作，聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等场景，细化工作举措，加速推进政策落地。

(责编：卫嘉、白宇)

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