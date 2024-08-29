新华社重庆8月29日电（记者王立彬）按全国卫星导航定位基准站建设和服务“一张网”要求，整合自然资源系统卫星导航定位基准站资源的全国北斗高精度导航定位服务平台已经开通试运行。

29日在此间举办的2024年全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动上，国家基础地理信息中心主任陈常松说，按中央关于“深化北斗系统应用”决策和测绘法的要求，自然资源部整合全系统卫星导航定位基准站资源，构建法定权威、基准统一、功能完备、精准可靠、安全可控的全国北斗高精度导航定位服务平台，一方面保障公益性测绘基准服务，推动北斗规模化应用；另一方面助力数字经济建设，为资源调查、智能交通、无人驾驶、精准农业、大众生活、社会治理等提供高精度、快速、实时的导航定位服务。

“一张网”建设服务工作由自然资源部领导，国家基础地理信息中心牵头组织实施，各省级自然资源主管部门、其他直属单位和派出机构协作开展。目前全国已形成由3300余座基准站组成的一张网，初步构建了一张网服务平台，实现了全国基准站资源统一站点管理、汇集存储、质量分析、共享交换，可以提供全国用户统一注册、无缝漫游与协同高精度定位服务。

据介绍，已经开通试运行的全国北斗高精度导航定位服务平台，服务内容主要是观测数据、坐标成果、增强定位服务以及各类产品。服务方式主要是线上、线下两种。其中，线上服务主要提供实时观测数据、增强定位服务、实时产品服务；线下服务主要提供坐标成果、事后观测数据文件、事后产品服务等。

(责编：卫嘉、白宇)

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