人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国能源含“绿”量、含“新”量不断提升

2024年08月30日08:23 | 来源：科技日报
小字号

原标题：中国能源含“绿”量、含“新”量不断提升

　　科技日报北京8月29日电 （记者何亮）国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书，并举行新闻发布会。国家能源局副局长万劲松在会上介绍，中国的能源转型推动清洁能源发展进入快车道。截至2023年底，非化石能源发电装机超过15亿千瓦，历史性超过火电。清洁能源发电量约3.8万亿千瓦时，占总发电量将近40%，比2013年提高了约15个百分点。十年来，中国全社会用电增量中，一半以上是新增清洁能源发电，中国能源的绿色含量不断提升。

　　《中国的能源转型》白皮书指出，科技创新是加快能源转型、发展能源新质生产力的核心要素。中国深入实施创新驱动发展战略，围绕巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、加快培育未来产业，推进能源产业链条协同发展，不断提升含“新”量。

　　国家能源局局长张建华表示，我国通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用、技术和产品快速迭代升级；光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已超过25%；风电叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已经达到18兆瓦。

　　国家能源局法制和体制改革司司长宋雯透露，下一步，能源行业将持续强化科技创新第一动力作用，发挥创新平台引领带动作用，推动以企业为主体的能源科技创新体系整体效能加快提升，推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升，依托重大工程推动能源技术装备攻关、示范和推广，以工程应用不断促进新技术新产品的迭代升级。

　　据悉，《中国的能源转型》白皮书由前言、正文和结束语三部分组成。其中，正文分为六章，分别是新时代中国能源转型之路、厚植能源绿色消费的底色、加快构建能源供给新体系、大力发展能源新质生产力、推进能源治理现代化、助力构建人类命运共同体。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在重庆举行
　　人民网重庆8月29日电 （欧阳易佳）8月29日，2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在重庆市举行。活动宣传测绘法律法规，分享空间地理数据赋能经验，凝聚共建共享实景三维中国力量，推动测绘地理信息事业转型升级。…
搭起经贸文化沟通桥梁 瑞幸巴西咖啡文化节开启
　　人民网北京8月29日电 （记者车柯蒙）报告显示，2023年，我国人均年饮用咖啡数16.74杯，中国咖啡产业规模达到2654亿元，咖啡相关商品进口额达78.1亿元。 今年，恰逢中巴建交50周年，巴西作为中国最重要的贸易伙伴之一，随着中国咖啡产业持续快速发展高品质咖啡正日益成为中巴咖啡贸易往来与文化交流的重要角色。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部