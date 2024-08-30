原标题：中国能源含“绿”量、含“新”量不断提升

科技日报北京8月29日电 （记者何亮）国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书，并举行新闻发布会。国家能源局副局长万劲松在会上介绍，中国的能源转型推动清洁能源发展进入快车道。截至2023年底，非化石能源发电装机超过15亿千瓦，历史性超过火电。清洁能源发电量约3.8万亿千瓦时，占总发电量将近40%，比2013年提高了约15个百分点。十年来，中国全社会用电增量中，一半以上是新增清洁能源发电，中国能源的绿色含量不断提升。

《中国的能源转型》白皮书指出，科技创新是加快能源转型、发展能源新质生产力的核心要素。中国深入实施创新驱动发展战略，围绕巩固延伸优势产业、改造提升传统产业、加快培育未来产业，推进能源产业链条协同发展，不断提升含“新”量。

国家能源局局长张建华表示，我国通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用、技术和产品快速迭代升级；光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已超过25%；风电叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已经达到18兆瓦。

国家能源局法制和体制改革司司长宋雯透露，下一步，能源行业将持续强化科技创新第一动力作用，发挥创新平台引领带动作用，推动以企业为主体的能源科技创新体系整体效能加快提升，推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升，依托重大工程推动能源技术装备攻关、示范和推广，以工程应用不断促进新技术新产品的迭代升级。

据悉，《中国的能源转型》白皮书由前言、正文和结束语三部分组成。其中，正文分为六章，分别是新时代中国能源转型之路、厚植能源绿色消费的底色、加快构建能源供给新体系、大力发展能源新质生产力、推进能源治理现代化、助力构建人类命运共同体。

(责编：杨曦、李楠桦)

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