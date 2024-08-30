韩 昱

原标题：多地出台新一轮支持举措 “两新”政策红利不断释放

8月29日消息，广东省人民政府办公厅印发《关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案》的通知，提出“全省（不含深圳市）新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台”“全省（不含深圳市）汽车报废更新力争13.5万辆”等工作目标。

事实上，从3月份国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，支持大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）的政策措施不断加力，“两新”政策红利也得到了释放。

中央与地方政策协同发力

近段时间以来，围绕“两新”工作，中央与地方政策协同发力，不断推出新举措。

例如，据国家发展改革委网站7月25日消息，国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《若干措施》）提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

据商务部网站8月25日消息，商务部等四部门办公厅近日印发关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，明确各地自主确定补贴“8+N”类家电品种，每件最高补贴2000元。

从地方看，广东、四川等地也推出新一轮举措。比如，据四川省人民政府网站8月27日消息，四川省人民政府办公厅近日印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》（以下简称《措施》），提出了22项政策措施，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

《措施》提出，2024年8月26日至2024年12月31日，对个人消费者购买冰箱（冰柜）、洗衣机（干衣机）、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具（集成灶）、吸油烟机、投影仪、饮水机、净饮机、净水器、洗碗机、蒸烤箱、消毒柜、空气净化器等16类家电产品的予以补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

再比如，据北京市发展和改革委员会网站8月28日消息，近日，北京市发展改革委、北京市财政局印发的《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》提出，消费品以旧换新补贴标准与上一轮政策相比大幅提高：汽车报废更新方面，与北京市4月24日开始实施每辆车7000元或10000元的补贴标准相比，本轮补贴标准分别提高到1.5万元和2万元，接近翻一番。家电以旧换新方面，补贴标准由原10%、单件不超过1000元，大幅提高产品销售价格的15%至20%、单件不超2000元。8月26日，北京市家电以旧换新补贴细则已印发、补贴领取系统正式在“京通”平台上线。

申万宏源证券首席经济学家赵伟在接受《证券日报》记者采访时表示，从政策力度看，本轮家电以旧换新补贴范围更广、力度更大；从资金结构看，主要由中央财政资金承担，或有助于加快以旧换新政策落地；从补贴对象看，主要针对节能环保类产品。通常家电消费主要集中在6月份和11月份，因此本轮家电以旧换新政策效果或更多体现在11月份。

巨丰投顾高级投资顾问张丽洁告诉《证券日报》记者，通过消费品以旧换新的补贴政策，鼓励消费者淘汰老旧、低效的产品，购买新的、更环保高效的产品，可以提振消费需求，带动经济增长。特别是汽车和家电等大宗消费品的补贴，能够显著促进相关行业的发展。

此前，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在国家发展改革委专题新闻发布会上介绍，在消费品以旧换新方面，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。与投资补助等传统支持方式不同，这次向地方直接安排资金，赋予地方更大的自主权，在符合“两新”总体要求的情况下，充分发挥地方的创造力，有利于更加快速便捷地将这些真金白银的优惠直达消费者。

消费潜力逐步释放

随着“两新”支持政策落地实施，居民消费意愿增强，消费潜力逐步释放，政策效果也不断显现。

以湖北为例，今年5月底，湖北省安排3亿元补贴汽车置换更新；6月份，安排3.5亿元补贴家电家居以旧换新；8月上旬，在全国率先实施新的补贴标准。公开信息显示，湖北省在全国率先启动汽车“换能”、家电“换智”、家装厨卫“焕新”，已惠及消费者超40万人次，带动新车和家电销售120亿元。

国家税务总局数据显示，家电产品销售明显好转，家具、装修材料等家居产品销售整体向好，带动相关制造行业销售增长。例如，增值税发票数据显示，4月份至7月份，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长4.4%和3.5%，增速较3月份分别提高4.8个百分点和10.1个百分点。

在国家鼓励、地方政府支持等多因素带动下，4月份至7月份，全国企业设备更新稳步推进，工业企业设备更新增速提升，新质生产力领域投入力度加大。例如，4月份至7月份，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%。其中，随着各领域设备更新实施行动方案逐步落地，7月份同比增长8.5%，较前期明显加快。

后续地方应如何进一步挖掘“两新”潜力？南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，各地仍需要加强政策支持，继续完善和细化相关政策，比如增加财政补贴额度、优化补贴流程、延长政策有效期等。同时，各地应优化营商环境，简化行政程序，减少企业负担，为企业提供更便捷的服务和支持。此外，应建立协同机制，加强政府、企业和消费者之间的沟通与合作，共同推进“两新”落实。

张丽洁认为，各地可根据地方实际情况，细化设备更新和消费品以旧换新的具体政策措施，明确支持的重点领域、项目类型、补贴标准等，提高政策的针对性和有效性。还可利用大数据、云计算等现代信息技术手段，实现补贴信息的实时更新和动态管理，确保补贴资金能够及时、准确发放到消费者和企业手中。

(责编：杨曦、李楠桦)

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