孟 珂

原标题：前7个月全国社会物流总额同比增长5.5% 企业经营出现改善迹象

8月29日，中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布数据显示，前7个月，全国社会物流总额197.7万亿元，按可比价格计算，同比增长5.5%，比上半年回落0.3个百分点。7月份，社会物流总额同比增长5.3%，增速虽仍处恢复阶段但7月份环比提高0.1个百分点，扭转了4月份以来的回落态势，呈现出温和回升态势，展现了我国物流运行的良好韧性。

中国物流信息中心物流统计处副处长孟圆对《证券日报》记者表示，7月份，受部分地区高温多雨等短期因素扰动，物流运行主要指标增速稳中趋缓。但物流运行依然延续稳定恢复、结构优化的发展态势，细分领域供需关系有所改善，物流服务价格降中趋稳，微观主体利润出现改善迹象。

物流结构持续优化

数据显示，前7个月，工业品物流总额同比增长5.7%，增速比上半年回落0.1个百分点，7月份同比增长5.1%，增速较6月份小幅回落0.2个百分点。从结构看，41个工业大类行业中，33个行业实现同比增长；31个地区中，25个地区实现同比增长，增长面均超过八成。

孟圆表示，7月份工业品物流总额波动幅度较同期有所收窄、行业区域增长面稳定，显示虽然受到季节因素影响，工业物流结构调整、产业升级的步伐仍在推进，稳定运行的因素有所积累。

进口物流明显反弹。前7个月，进口物流总额同比增长5.1%，增速比上半年提高0.3个百分点。7月份增速由6月份下降0.4%转为增长6.7%。

单位居民物流延续平稳增长。前7个月，单位与居民物品物流总额同比增长8.6%，比上半年小幅回落0.1个百分点。

再生资源物流引领绿色转型发展。前7个月，再生资源物流总额同比增长11.4%，增速比上半年加快0.3个百分点。

7月份以来，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》《关于促进服务消费高质量发展的意见》等相关政策逐步落地实施，相关补短板、创新发展等领域物流需求增势良好，物流结构持续优化。

孟圆表示，在大规模设备更新政策带动下，煤炭、石化、电力等多领域设备更新稳步推进，相关设备工器具购置投资同比增长17.0%，物流需求同步回升。在促消费政策带动下，线下商品零售加快恢复，7月份零售商贸物流总额同比增长2.7%，比6月份加快1.2个百分点，体育娱乐用品类、通讯器材类等升级类商品零售物流需求环比改善较为明显。

物流供需紧张局面有所缓解

数据显示，前7个月，物流业总收入达到7.7万亿元，同比增长3.3%，增速比上半年回落0.4个百分点。

孟圆表示，在多重因素影响带动下，物流供需紧张局面有所缓解，各细分领域服务价格有所改善，企业物流业务收入稳定恢复，为企业经营利润改善奠定有利基础。微观主体效益改善也将有利于物流产业提质升级，为进一步有效降低全社会物流成本拓展了空间。

从细分领域看，7月份中国公路物流运价指数为103.2点，环比回升0.99%。7月26日上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收976.67点，比6月末上涨0.8%，月平均值为971.32点，环比回升0.02%，煤炭市场“迎峰度夏”支撑沿海散货运输波动上涨。上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数7月份平均值为2107.66点，环比回升19.1%，国际海运市场延续较为活跃的态势，供求关系较为良好，多数航线价格维持高位运行。

与此同时，企业经营出现改善迹象。调查数据显示，前7个月，重点调查物流企业物流业务收入同比增长2.1%，增速与上半年基本持平，业务收入实现连续两个月稳定增长。同时企业运营效率持续改善，经营成本增势趋缓，重点企业每百元营业收入中的成本环比上半年小幅下降0.3元，收入利润率回升至3%以上。

从后期走势看，孟圆认为，一系列积极变化为物流高质量发展奠定了良好基础。从发展环境看，物流市场规范化、标准化发展有望稳步推进。从产业发展看，随着近期低空经济、绿色转型等领域政策的不断优化与精准实施，产业在高效能、绿色化等方向有望进一步发展，多式联运、航空物流等领域活动预期指数高位趋升，有望带动物流行业转型升级加速推进。

(责编：杨曦、李楠桦)

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