南北双向奔赴！港珠澳大桥暑期客流车流双双创新高
2024年08月30日15:42 | 来源：新华网
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新华社广州8月30日电（记者王浩明）暑期即将结束，珠海边检总站港珠澳大桥边检站数据显示，7月1日至8月29日，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客超过484万人次，车辆超过94.5万辆次，分别同比增长超过57.85%、70.6%，客流车流同时刷新历史同期最高纪录。
港珠澳大桥边检站站长陈发球介绍，港珠澳大桥珠海公路口岸港澳游客较去年同期增长超过55%。“随着广东省内大交通升级，港珠澳大桥、深中通道串联起粤港澳大湾区城市群，叠加港澳车辆‘北上’，为湾区人开启了文旅新玩法、新体验，激发了湾区城市互游新动能。”
“早上经港珠澳大桥在珠海入境，中午到中山品味石岐乳鸽、参观孙中山故居纪念馆，晚上到深圳吃晚饭回香港，小孩一天可以玩遍三座城市，体验两座世纪大桥，感觉非常棒！”香港车主黎先生告诉记者。
同时，港珠澳大桥也成为港澳青年暑期赴内地研学、拓展交流的首选通道之一。7月1日至8月29日，经珠海公路口岸出入境的23周岁以下港澳青少年旅客数量增长尤为明显，总人数超过50万人次，同比增长56.33%。
“北上”火热的同时，内地游客“南下”同样热闹。数据显示，7月1日以来，持旅游签注经港珠澳大桥往来港澳的内地旅客超过69.73万人次，同比增长48.37%。
港珠澳大桥边检站相关负责人介绍，为了确保暑期口岸安全顺畅，该站深化三地口岸执法联络协调机制，实现节假日客流预警，及时加开通道，全力疏导客流车流，持续提升人员车辆通关体验。
(责编：卫嘉、白宇)
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