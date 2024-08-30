原标题：网络牵线 数字搭台“南活北调”——中国煤炭科工助力武乡县群众灵活就业侧记

一大早，家住长治市武乡县的王丽芬，将两大箱共计1万条项链送到壹米滴答快递邮寄点，然后寄往1000公里以外的浙江义乌，那里的吴老板在收到这些做好的项链，验证质量后，将通过网上支付，将工钱支付给她。这已经是王丽芬通过“零灵发”APP，线上接单做工，完成的第十四批“南活北调”任务了。

“零灵发”线上灵活就业平台项目，是中国煤炭科工集团有限公司在定点帮扶县山西省武乡县精心策划实施的产业就业发展重点帮扶项目。该项目致力于打破武乡企业招工困境，为广大务工人员提供一条便捷高效的找工作新途径，促进武乡灵活就业市场的繁荣与发展，为武乡企业及灵活就业人员提供灵活就业信息、线上工钱支付、职业技能评价、劳动权益保障等服务。该项目目前已稳定运行半年多，帮助武乡县2000余人实现了灵活就业，创造务工收入约700万元。

把脉老区现状，实施“授渔”帮扶

武乡县作为革命老区，产业结构相对单一，产业规模较小，一直面临着就业机会有限的挑战。在定点帮扶工作中，中国煤炭科工集团有限公司因地制宜，制定了“授渔”帮扶计划，引进了北京的高新技术企业合作，打造当地线上零工市场和灵活就业平台，通过平台的信息对接和数据库应用，为当地居家妇女等重点群体提供灵活就业机会，并通过技能培训、权益保障，实现自我价值的提升和经济收入的增加。这是武乡县探索建立零工劳务市场，努力打造“就业服务之家”的重要举措。

摸底重点群体，试水“南活北调”

武乡县地处山西省东南部，属山西省长治市管辖，拥有15万人口，基本上无规模性产业。这里的居家妇女，日常以陪读孩子为主线，有很强的务工需求。“零灵发”平台落地不到两个月，很多妇女通过平台接触到浙江义乌的手工活制作任务，平台积极帮助接发活双方进行对接，以邮寄原材料至武乡进行制作并将成品邮寄回义乌的方式建立起人力资源跨地区流动。这种跨地区的就业模式，不仅为武乡居民带来了新的工作机会和实实在在的劳动报酬，激活了武乡县的就业市场，也为其他地区的劳动力市场注入了更多活力，从一定程度上实现了资源共享和优势互补，他们双方将这种合作模式形象地称为“南活北调”。

完善权益保障，驶稳就业“方舟”

武乡县“零灵发”灵活就业平台通过网行规则，为灵活就业者提供了相对完备的权益保证。如平台在提供更多就业机会的同时，还为使用平台的当地群众提供最高20万元的意外险保障服务，确保了当地劳动者在享受就业便利的同时，也能得到必要的安全保障。这种保险保障机制，为武乡当地群众提供了一个更加安心的就业环境。

武乡县“零灵发”线上灵活就业平台“授渔”帮扶项目，不仅开启了当地就业的新篇章，更促进了地区间的协同发展。目前该项目正在向周边县市拓展，坚持以数字生态就业合作为主线，打造乡村振兴新业态、新动能，为当地经济社会高质量高速度运行赋能，为山西省转型发展探索“武乡样板”打造“武乡标杆”。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经