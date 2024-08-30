我国国际收支货物和服务贸易顺差创2023年以来月度新高
2024年08月30日17:06 | 来源：新华社
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国家外汇管理局最新数据显示
2024年7月
我国国际收支货物和服务贸易
进出口规模42352亿元
同比增长12%
顺差2933亿元，创2023年以来月度新高
其中
货物贸易顺差4316亿元
已连续五个月环比增长
服务贸易收支平稳增长
规模为历史同期最好水平
记者：张千千、刘开雄
设计：刘羽佳
新华社国内部出品
(责编：白宇、卫嘉)
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