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我国国际收支货物和服务贸易顺差创2023年以来月度新高

2024年08月30日17:06 | 来源：新华社
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国家外汇管理局最新数据显示

2024年7月

我国国际收支货物和服务贸易

进出口规模42352亿元

同比增长12%

顺差2933亿元，创2023年以来月度新高

其中

货物贸易顺差4316亿元

已连续五个月环比增长

服务贸易收支平稳增长

规模为历史同期最好水平

记者：张千千、刘开雄

设计：刘羽佳

新华社国内部出品

(责编：白宇、卫嘉)
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