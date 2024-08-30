新华社北京8月30日电（记者董瑞丰）福建省三明市副市长张元明30日在国家卫生健康委举行的新闻发布会上说，三明医改下一步将在紧密型医疗卫生共同体的基础上构建“健康服务共同体”，努力构建“健康全程管、卫生有保障、医疗高质量”的现代化卫生健康服务体系。

2012年以来，三明医改着力破解群众看病难、看病贵问题，成为全国深化医改的标杆。近年来，全国各地都在因地制宜推广三明医改经验。

建设健康中国，要努力让群众少得病、晚得病、尽可能不得大病。张元明表示，三明将进一步深化医改，在全市各总医院全覆盖建设健康管理中心和疾病管理中心，打造医防融合的服务模式，促进公立医院由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，将健康服务重心向前端延伸。

同时，当地将在高水平医院帮扶和支持下，通过对全市疾病谱分析，积极探索共建肿瘤、代谢、心脑血管等“六病共管”体系，加快提升三明全市的“防、筛、诊、治、管、康”一体化诊疗服务水平。

(责编：白宇、卫嘉)

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