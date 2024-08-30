新华社北京8月30日电（记者申铖）财政部30日发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告显示，上半年，各级财政部门按照党中央、国务院决策部署，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，为经济社会高质量发展提供必要支撑。下一步，还将从五方面加大财政政策实施力度。

一是加力支持“两新”工作。统筹安排和用好超长期特别国债资金，通过增规模、降门槛、扩范围、简流程，优化设备更新支持方式；通过增强地方自主权、发挥地方创造力，支持地方提升消费品以旧换新能力。实施好汽车以旧换新补贴、新能源城市公交车及动力电池更新补贴等政策。

二是更好发挥政府投资带动放大效应。发行并用好超长期特别国债，支持“两重”建设；加快地方政府专项债券发行使用，形成更多实物工作量；积极引导社会资本参与，着力提高投资综合效益。

三是持续优化和落实好税费优惠政策。更好发挥关税等宏观调控职能，进一步优化调整进口税收政策。

四是切实加强与货币等其他政策协同。综合运用政策性金融、贴息奖补、融资担保等政策工具，支持和撬动更多资金精准支持经济社会发展重点领域和薄弱环节。

五是密切跟踪预算执行和政策落实情况。继续依法依规组织财政收入、提高收入质量，合理加快资金拨付和支出进度，严控非刚性非重点支出。及时评估和完善政策举措，健全重大政策和项目跟踪监督机制，推动政策和资金尽早落地显效。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经