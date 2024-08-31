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今年中国农民丰收节全国主场活动将在河南兰考举办

2024年08月31日04:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月30日电（记者胡璐）再过20多天就是农历秋分，第七个中国农民丰收节即将到来。农业农村部市场与信息化司司长雷刘功30日表示，丰收节组委会将主办学用“千万工程”经验推进乡村建设成果展示等10项活动。全国主场活动将在河南省兰考县举办。

　　雷刘功是30日在农业农村部举办的新闻发布会上作出上述表示的。

　　他表示，丰收节庆祝活动将坚持农民节日为农民。各地各部门学习运用“千万工程”经验，将发布一揽子惠农助农的政策措施，推出一系列节日服务措施，办成一批农民群众可感可及的实事，让农民群众有更多更强的获得感、幸福感、安全感。

　　雷刘功还说，丰收节将坚持政府搭台搞服务、农民登台唱主角，组织乡村电影周、农民丰收故事会、村歌大赛，支持农民群众自主开展“村BA”、唱村歌等活动。

　　丰收节是活跃城乡市场、促进居民消费的重要平台。今年丰收节将继续组织金秋消费季活动，还将开展“菜篮子”产品消费促进行动、“村晚”联欢、美食品鉴等活动，吸引城乡居民广泛参与，共庆丰收、共享喜悦。

　　据了解，今年丰收节全国主场活动将由致敬丰收、致敬农民、致敬农耕3个板块组成，开展群众庆祝丰收联欢等10余项活动。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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