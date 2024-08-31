新华社北京8月31日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日发布数据，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月PMI有所下降，景气水平有所回落。生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4个百分点，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。

大型企业PMI保持扩张。大型企业PMI为50.4%，比上月略降0.1个百分点，今年以来始终位于临界点以上，持续发挥支撑引领作用。中、小型企业PMI分别为48.7%和46.4%，比上月下降0.7和0.3个百分点，中小型企业生产经营压力有所加大。

高技术制造业和装备制造业重回扩张区间。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.7%和51.2%，比上月上升2.3和1.7个百分点，重返扩张区间；消费品行业PMI为50%，位于临界点；高耗能行业PMI为46.4%，比上月下降2.2个百分点，高耗能行业景气水平偏弱且降幅较大，是本月制造业PMI回落的主要原因之一。

价格指数持续回落。受需求不足以及原油、煤炭、铁矿石等大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为43.2%和42%，比上月下降6.7和4.3个百分点。

(责编：王静、牛镛)

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