人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）提升服务质量是民航高质量发展的必然要求。近年来，我国民航持续改善服务质量，不断提升服务水平，增强人民群众对民航服务的满意度和获得感，为民航强国建设提供有力支撑和坚强保障。

今年5月，民航局明确在全行业开展 2024年“民航服务提质增效年”主题活动，进一步提升民航服务管理能力和水平，满足旅客多样化的服务需求，更好地激发航空运输市场消费活力。

今年主题活动主要包括五个方面内容，其中有一方面明确提出要聚焦旅客关切，持续办好民生实事。包括4项办实事清单：提升民航旅客出行和支付便利性，鼓励航空公司增加国际航线航班，配合中国人民银行做好支付便利化工作，满足老年人、外籍来华人员等群体的出行和支付便利化需求。

近日，国航携手中信银行推出“中信银行凤凰知音胖安达联名信用卡”，为广大商旅人士和旅游爱好者带来出行消费新体验。

据了解，此次发行的信用卡针对当前年轻出行客群、高频商旅客户的需求，升级“金融+商旅”服务生态，在为广大客户带来便捷、舒适、有温度的出行新体验的同时，进一步增强双方客户的品牌粘性和忠诚度，为持续释放商旅出行价值注入新动能。

据介绍，未来，双方将继续深耕商旅生态建设，打造商旅出行和生活消费的一体化经营矩阵，为更多商旅人士提供高品质的出行体验。

(责编：郭思邈、吕骞)

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