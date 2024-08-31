人民网北京8月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布第二批62项《食品安全风险管控清单》，连同2024年5月首批印发的33项《食品安全风险管控清单》，标志着市场监管总局已建成覆盖食品生产经营全部业态、所有类别的食品安全风险管控清单库。

市场监管总局相关负责人表示，95项《食品安全风险管控清单》分别明确了不同生产经营业态和食品类别的企业食品安全风险控制环节、风险点、风险描述、管控措施、管控目标、管控频次、责任人员等内容，为指导食品生产经营企业建立健全自身的《食品安全风险管控清单》，在“最小工作单元”科学识别风险、精准防控风险提供了参考和指南，有利于全面提升食品行业风险防控能力和水平，保障人民群众“舌尖上的安全”。

上述负责人表示，食品生产经营企业可以参考市场监管总局发布的《食品安全风险管控清单》，结合经营业态、规模大小、食品类别等实际情况，全面开展企业食品安全风险分析，建立完善符合企业实际的《食品安全风险管控清单》，并根据执行中存在的问题动态调整，真正把食品安全风险管控要求融入企业现有管理制度、嵌入企业日常管理，切实保障食品安全。

(责编：郭思邈、吕骞)

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