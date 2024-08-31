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去年我国有机产品销售额突破1000亿元

2024年08月31日15:22 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年1-7月份有机产品认证标志发放量达30亿枚，截至目前，全国共有1.8万余家企业获得3万余张有机产品认证证书。

29日，由国家市场监督管理总局主办的2024年全国“有机产品认证宣传周”活动在江苏省无锡市启动，今年主题为“有机产品认证：传递信任 守护消费”。

市场监管总局相关负责人表示，有机产业在不断满足消费者对高品质产品需求的同时，能够显著提高农产品附加值，提升产品品牌价值，拓展销售渠道，有助于实现人与自然和谐共生，有助于实现人民共同富裕，有助于满足人民群众对美好生活的需求向往。

上述负责人表示，有机产品认证是有机产业良性发展的重要保障。做好有机产品认证工作，一要完善制度、强化监管，不断提升认证公信力；二要加强政策引导、宣传推动，不断提升认证影响力；三要提升能力、优化服务，不断提升认证有效性，为人民群众放心消费保驾护航。

启动仪式上发布了《中国有机产品认证与有机产业发展（2024）》报告。报告显示，中国有机产业持续保持了强劲的增长势头，2023年中国有机产品销售额首次突破1000亿元，是2018年销售额的1.61倍，2018至2023年有机产品销售额年均增幅为9.3%，我国由第四上升成为全球第三大有机消费市场。我国有机农地面积持续稳定增长，2023年总面积维持在400万公顷以上，为全球第四大有机农业种植国。今年1-7月份有机产品认证标志发放量达30亿枚。截至目前，全国共有1.8万余家企业获得3万余张有机产品认证证书。

(责编：郭思邈、吕骞)
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