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一天钻进2138米！我国海上油气井钻探速度新纪录诞生

2024年08月31日15:41 | 来源：新华社
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记者8月31日从中国海油获悉，中国海油高效完成海南岛南部海域某区块探井钻井作业，其中在8月20日的单日最高进尺高达2138米，创造了国内海上油气井单井日进尺新纪录。这标志着我国海洋油气井钻井提速技术取得了新突破。

今年以来，国内海上钻井日进尺首次突破2000米大关，钻探速度纪录一个月内在海南莺歌海盆地两次被刷新。此次打破纪录的海上天然气探井设计井深超3600米，井底最高温度达162摄氏度，需要钻穿多套不同时期的地层，存在地层压力梯度异常等特殊情况。

中国海油海南分公司工程技术作业中心总经理陈浩东介绍：“在确保作业安全和建井质量的基础上，海上钻井作业团队提前对作业区域地质情况精准分析判断，同时创新作业工具、深入挖掘作业装备潜力，推动钻井作业效率的持续提升。”

中国海油大力推动数字化智能化技术在海洋油气井钻探提速领域的应用。海上钻井技术团队依托自主搭建的“钻井优化系统”，可以快速查看多个海域油气井钻探的历史数据，针对复杂井况作出更为科学合理的作业决策。

“十四五”期间，中国海油大力推进油气增储上产攻坚工程，国内海上年均钻井井数达近1000口，较“十三五”期间增长40%。其中，深层与超深层、高温高压、深水等新领域的作业井数达到“十三五”期间的2倍，钻完井作业效率整体提升15%。（记者 陈子薇）

(责编：王静、牛镛)
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