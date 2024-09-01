央视网消息：8月31日，《新闻联播》报道了中国在“稳经济 促发展”方面采取的一系列措施，包括大力支持民间投资发展、惠农助农、人工智能产业发展、对外开放、产业转型、物流发展等诸多领域，这些政策措施正朝着“稳健有效”持续发力。同时，我国在农业、经济等方面向“新”向“智”而行。千行百业“握指成拳”聚合力，共同推动高质量发展展现“新”图景。

今年我国民间投资参与重大项目建设超5万亿元

记者从国家发展改革委了解到，今年以来，我国采取一系列政策措施大力支持民间投资发展，推动民营企业参与基础设施等重大项目建设，总投资超过5万亿元。

国家发展改革委相关负责人介绍，今年以来，国家积极向民间资本推介项目，搭建全国重点民间投资项目库，支持民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金，建立政府和社会资本合作新机制政策体系，推动更多民间资本参与铁路、核电等领域重大项目建设，共涉及项目3556个，总投资达到5.08万亿元。其中，常态化推介项目1527个，总投资1.26万亿元，涵盖制造业、城市基础设施等12个领域。

目前，已有189个项目进入全国重点民间投资项目清单。为了推动这些项目更好落地实施，我国建立起促进民间投资资金和要素保障工作机制，对重点民间投资项目给予专门的用地用海和融资等支持。截至8月20日，已通过投贷联动试点合作机制完成贷款审批的民间投资项目1359个，涉及总投资1.95万亿元。

2023年经济发展新动能指数增长19.5%

国家统计局8月31日发布的最新数据显示，2023年，我国经济发展新动能指数为119.5，比上年增长19.5%。

科技创新成为推动新动能成长壮大的关键力量。2023年，经济发展新动能指数中的创新驱动分类指数同比增长22.3%，创新驱动发展战略深入实施，科技成果转化进一步强化；2023年，全国研发经费投入比上年增长8.1%，技术市场成交合同额增长28.6%。

数字技术和实体经济融合发展为新动能成长持续赋能。2023年，经济发展新动能指数中的网络经济分类指数同比增长22.1%，网络经济发展优势持续巩固。

科技赋能 助力秋粮生产

当前正值秋粮生产的关键期，各地加强农业科技推广应用，多措并举夯实秋粮丰产基础。

科技赋能增加粮食产能。这两天，青海省百万余亩青稞逐步进入收获期。今年，青海强化智慧农机、高性能农机等创新型机具推广应用，取得显著效果。

四川水稻收获超1624万亩，接近总面积的六成。在四川眉山，当地用智能化农业装备逐步替代人工作业，通过扩面积、提单产等方式增加粮食产能。

田间管理智能化升级。眼下玉米生长处于灌浆期，农田防病治虫进入关键时期，在河北邯郸高标准农田示范区，技术人员通过物联网监测系统对虫情、土壤墒情进行精准检测，随时指导农民防治病虫害；在安徽阜阳，智慧田管系统可实时监测农田的墒情、肥情、病情、虫情，有效提升田间管理水平，确保秋粮丰收。

在黑龙江垦区，农业部门广泛利用无人机帮助种植户进行“一喷多促”作业，促进作物成熟、提高产量，全力夯实秋粮丰产基础。

前7个月我国交通主要指标保持增长

记者从交通运输部获悉，今年1—7月，我国完成营业性货运量317.9亿吨，同比增长3.7%；全国港口完成货物吞吐量100亿吨，同比增长4%。前7个月，我国交通固定资产投资超2万亿元，交通运输经济运行总体平稳。

上半年中国邮政快递进村业务量达26亿件

记者从中国邮政集团有限公司获悉，今年上半年，中国邮政快递进村业务量达26亿件，同比增长46%。通过大力推进客邮运力共享、场站共用、驿站共建等方式，有效破解乡村物流“运输难”问题。

第三届“央企消费帮扶兴农周”在京启动

8月30日，第三届“央企消费帮扶兴农周”活动在北京启动。来自国资央企定点帮扶和对口支援的298个县1261家被帮扶企业共带来1.5万余款特色农产品。活动充分发挥央企消费帮扶电商平台和各中央企业电商平台聚合优势作用，首日成交额超过2亿元。

我国海上日钻井速度创新高

记者8月31日从中国海油获悉，位于海南岛南部海域莺歌海盆地的一口海上探井完成全部钻探任务。其间最快一天向地下钻进了2138米，创造了我国海上油气井日钻井速度新纪录。

国家重大外资项目扬子扬巴轻烃综合利用项目开工

8月30日，国家重大外资项目——扬子扬巴轻烃综合利用项目在江苏南京江北新区开工。该项目总投资约256亿元，由中德两国石化企业共同出资建设，将新建年产100万吨乙烯等3套工艺装置及配套设施，加快推动石化产业转型“焕”新。

革命老区吕梁首次开行中欧班列

革命老区山西吕梁开行的首趟中欧班列，8月30日从文水县驶出，开往俄罗斯首都莫斯科。列车装载55个标准集装箱，包括办公家具、健身器材等商品，有效提升了吕梁革命老区对外开放水平。

雄安新区举办“千企雄安行”人工智能产业发展交流活动

8月30日，雄安新区举办“千企雄安行”人工智能产业发展交流活动。活动以“共享新机遇，共创新未来”为主题，汇聚业内人士，共同探讨人工智能的发展趋势、政策环境以及多业态应用场景的融合创新。

2024年农民丰收节主题确定 “学用‘千万工程’礼赞丰收中国”

农业农村部日前发布，今年的9月22日是农历秋分，我国将迎来第七个中国农民丰收节，主题为“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”，全国主场设在河南省开封市兰考县。丰收节期间，农业农村部将发布“一揽子”惠农助农的政策措施，推出一系列节日服务措施。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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