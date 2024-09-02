科技日报讯 （记者薛岩）8月28日上午，一辆厢式货车完成检查工作后，缓缓驶入北京中关村综合保税区（以下简称“中关村综保区”）的智能通道。随着智能监管设备迅速识别车辆信息，中关村综保区的首票货物完成入区业务，这标志着全国首个以“研发创新”为特色的综合保税区正式运行。

中关村综保区位于海淀区温泉镇，于2023年5月23日正式获国务院批复设立，规划面积0.4平方公里，总建筑规模94.35万平方米。

“智能”是中关村综保区的核心底色。“北京海关采用‘以嵌入式联网监管为核心，非必要无阻断’的创新监管模式，在进一步提升海关监管效能的同时，为企业提供更多便利，切实增强企业获得感。”北京海关所属中关村海关关长陈平介绍。

在新模式下，首票货物入区仅耗时数秒，且载货车辆入区环节全程无阻断、中途未停车，极大提升了通关时效。同时，中关村综保区还精准适配集成电路、医药健康等产业特点，在区内设置了超洁净查验平台和特殊物品查验平台，为有洁净度、温度等储存环境要求的货物提供专门查验场地，在进一步提升监管服务水平的同时，有效降低企业通关成本。

记者了解到，中关村综保区产业空间66万平方米，90%空间用于科技研发。在产业功能方面，聚焦战略性新兴产业和未来产业，坚持以科技创新推动产业创新，构建“2+2+N”保税业务谱系，以集成电路和医药健康为核心，人工智能和科技服务为重点，拓展保税维修检测、跨境电商、融资租赁等N个保税服务业态。

截至8月28日，区内已有烯谷科技、格瑞赛生物、索英智储等3家企业完成海关资质备案，成为首批入驻北京中关村综合保税区的企业。

北京海关副关长、党委委员冯斌介绍，中关村综保区正式运营后，将持续发挥政策优势，通过培育“保税+”新业态，聚焦创新业态，鼓励区内企业通过科技创新培育新质生产力；强化区内外产业联动，持续释放国家级开放平台带动效应，促进多元化新兴业态发展。

(责编：王震、陈键)

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