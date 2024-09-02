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建设银行启动2024年“金融教育宣传月”活动

2024年09月02日11:00 | 来源：今日建行
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原标题：建设银行启动2024年“金融教育宣传月”活动

9月1日，建设银行全面启动“2024年金融教育宣传月”活动。本次活动以“金融为民谱新篇，保障权益防风险”为主题，突出“展示金融新风尚，推广为民办实事举措”“强化风险提示，防范非法金融活动和电信诈骗”“推进行业诚信建设，培育中国特色金融文化”三大活动内容，面向大众客户、一老一少一新、残障人士、少数民族等六大类客群，不断完善金融惠民利民措施，提升金融服务质效，积极宣传建行充分发挥自身专业优势、服务民生保障的实招硬招，全面展现建设银行服务百姓新形象新风尚。

建设银行始终站稳人民立场，发挥金融教育的引领作用，以教育活动为切入点、金融为民为出发点，打造“多彩消保 智慧课堂”金融知识内容库，“线上+线下”相结合，构建“集中化+阵地化”金融教育矩阵。纵深推进数字化金融教育，融入百姓生活多场景，推出系列“为群众办实事”的重点举措，时刻关切百姓急难愁盼，强化适当性管理，做好金融消费者和投资者教育；坚持和发展新时代的“枫桥经验”，把问题化解在一线。将消费者权益保护工作融入业务经营管理，以高质量金融服务助力提升金融消费者的获得感、幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)
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