新华社“深海一号”9月2日电（记者王聿昊）“蛟龙号”载人潜水器1日完成2024西太平洋国际航次科考的第11次下潜作业，潜航员傅文韬、下潜科学家许学伟和陈旭光在西太平洋皮加费塔海盆完成5572米大深度下潜，顺利完成深海羽流絮凝实验。

本次下潜的亮点是开展深海羽流絮凝实验。来自中国海洋大学的陈旭光表示，深海海底布满结核和沉积物，当潜水器、深海矿车等装备在海底作业时，会引发烟雾状的深海羽流，对海洋环境和生态系统造成一定影响。“我们自主研发了羽流抑制装置，通过喷洒以藻类为主要成分的絮凝剂，加速深海颗粒物的絮凝和沉降，减少对深海的环境扰动。”

潜航员傅文韬说：“我们在不同环境条件下进行了3次实验，喷洒絮凝剂后羽流絮凝形成大颗粒的絮团，并在数分钟后沉降至海底。对比以往的下潜作业，对海底环境的观测效果有了不少改善。”

航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟表示，“蛟龙号”顺利完成了当天的羽流絮凝实验，取得了良好的实验效果。后续“蛟龙号”还将持续开展深海多金属结核矿区生态修复等实验，为海洋保护提供更多技术支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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