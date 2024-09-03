原标题：南京银行北京分行：践行绿色金融理念 绘就生态发展新篇

绿色发展是高质量发展的内在要求，良好的生态环境是普惠的民生福祉。中央金融工作会议指出，要优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。南京银行始终紧跟国家战略导向，在服务实体经济中坚持绿色发展理念，不断加强绿色金融产品创新，努力打造“绿色+”系列融资模式，以绿色金融产品润泽现代经济的可持续发展，增加经济“含绿量”，描绘出助力经济向“绿”而行的美好画卷。

南京银行北京分行作为南京银行在北京地区服务区域客户的重要平台，积极响应“绿色金融”“海洋强国”的号召，紧跟国家海洋经济的发展方向和规划，支持蓝色经济的各项工作，努力引导更多资金投向海洋保护和海洋资源可持续利用领域，推荐更多企业利用蓝色债券进行直接融资。

蓝色债券是中国银行间市场交易商协会的创新产品，作为创新全球海洋治理模式、拓宽蓝色经济融资渠道的重要工具，其募集资金专门用于蓝色经济、海洋可持续发展等领域。作为公共治理的补充手段，蓝色债券有助于释缓公共资金供给压力。通过深挖客户，南京银行北京分行了解到某央企租赁公司后续可能有海上风电项目，长期与企业保持联系，定期走访交流，同时与总行保持协同，终于在全行上下近两年的努力下，成功于2024年8月落地绿色短期融资券（蓝色债券）4亿元。

据了解，该笔业务也是京津冀地区租赁行业首单蓝色债券，债券的发行在适当降低企业融资成本的同时，可以为企业形成良好的市场效应，推动经济向低碳化、绿色化、蓝色化的转型，促进经济社会的可持续发展，推动低碳技术和产品的研发和应用。

下一步，南京银行北京分行将继续发挥南京银行债券承销业务的特色优势，响应总行号召，持续拓展和创新服务绿色金融的举措，从“海纳百川”中汲取力量，力争形成规模效应，提高蓝色金融投融资规模，为绿色经济高质量发展提供有力的金融支撑。

(责编：曹淼、李源)

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