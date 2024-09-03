原标题：银联国际加快推动非洲业务发展 双向助力中非经贸和人员往来

2024年中非合作论坛北京峰会将于9月4日至6日在北京举行。近年来，中非经贸合作持续深化，带动跨境支付需求快速增长。在此背景下，银联作为重要金融基础设施和国际卡组织，积极推动非洲业务发展，为中非间资金融通、民心相通做好金融支付服务。

近期，非洲首张人民币借记卡在刚果（金）落地，坦桑尼亚CRDB银行也宣布发行银联虚拟卡，随着业务密集落地，目前，银联卡已可在非洲51个国家广泛使用，商户POS受理覆盖率超90%，其中14个国家也在本地发行银联卡，累计规模超500万张。“跨境通用”的银联卡产品，正成为中非往来居民青睐的支付工具。

加快完善受理网络 一卡在手畅游非洲

在亚的斯亚贝巴博莱国际机场，一架满载乘客的埃塞俄比亚航空航班缓缓入港。从上海来出差的王先生表示，“来非洲的常旅客都熟悉这条路线，现在中国旅客多了，埃航官网还开通了银联卡在线购票服务。”目前埃塞俄比亚超90%的ATM和POS终端已支持银联卡。

自2008年在非洲展业起，历经十余年发展，银联国际已在当地建成多层次、广覆盖的立体化受理网络。51个国家开通支持银联卡，其中还有17万商户支持银联二维码扫码支付，超26万台商户POS终端支持银联非接支付。这些银联受理商户，基本覆盖了餐饮酒店、消费购物等各类商旅客“刚需”消费场景。

完善自身受理网络的同时，银联国际也与文旅行业加强协同，多渠道提升持卡人跨境用卡体验。跨境人员流动恢复后，银联国际与开普敦旅游局在好望角围绕提升银联卡支付便利性达成合作。开普敦旅游局首席执行官Enver Duminy表示，银联卡是中国出境游客青睐的支付方式，此次合作将进一步优化到访持卡人在当地的支付环境，为游客带来热情、无障碍的旅游体验。

推动业务本地化发展 服务非洲居民支付需求

近期，非洲首张人民币银联借记卡在刚果（金）问世，这张卡片由当地主流银行Rawbank银行发行，具有跨境通用的特点，可在全球180多个国家和地区的商户或ATM消费取现。同时，这张卡片以人民币进行交易，当地持卡人来华支付无需进行货币兑换，可避免汇率波动带来的额外成本。

Rawbank发行的银联借记卡产品，是银联国际加快非洲业务本地化的缩影。近年来，随着中非间贸易规模持续扩大，银联国际不断提升对非洲居民的支付服务能力，为其跨境尤其是来华支付提供便捷支付服务。肯尼亚、乌干达、毛里求斯、坦桑尼亚等14个国家累计发行超500万张银联卡，涵盖信用卡、借记卡、“一带一路”主题商务卡等各类卡产品。

值得一提的是，互联网和智能手机在非洲日益普及，也为银联国际业务发展带来新势能。近期，坦桑尼亚商业银行CRDB与银联国际在当地合作推出一项创新业务。当地居民现在只需在CRBD旗下应用程序SimBanking内申请银联虚拟卡，即可在全球3700万银联二维码受理商户中便捷使用，无需申请实体卡，极大提升当地居民跨境移动支付体验，促进普惠金融发展。

(责编：董童、李源)

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